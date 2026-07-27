La sanidad regional reduce el atasco en consultas externas al bajar el tiempo de espera

El Servicio Murciano de Salud (SMS) «ha mejorado de forma global sus tiempos medios de espera en el primer semestre del año, según los datos publicados» este lunes, celebran desde la Comunidad. «La espera de los pacientes de la Región de Murcia se ha reducido en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y se mantiene para una prueba diagnóstica», indicaron desde el Gobierno que preside López Miras.

Según estos datos publicados por el SMS, «por tercer año consecutivo se mantiene la tendencia de disminución del tiempo medio de espera en consultas externas, y este mes de junio se ha conseguido el registro más bajo desde 2020», aseguró en una nota la consejera de Salud de la Región, Isabel Ayala.

El tiempo medio para ser atendido por un especialista hospitalario se sitúa a junio de 2026 en 69,82 días, 19,51 días menos que hace seis meses y 13 menos que hace un año. También se ha producido una disminución del número de pacientes en espera para ser atendidos, en concreto 9.241 pacientes menos respecto a hace seis meses.

De enero a junio de este año, la actividad en las consultas hospitalarias se ha mantenido, y se han llevado a cabo más de 1,3 millones de visitas con el especialista hospitalario. Además, se han respondido más de 207.000 interconsultas no presenciales (INP) –16.000 más que el año anterior-, el 95,2 por ciento de las que han sido solicitadas. La buena evolución de la lista de espera de consultas externas respecto a junio de 2025 se refleja en especialidades como Neumología (48 días menos), Cirugía General (38 días menos) o Dermatología (33).

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, la consejera resaltó que los pacientes del SMS esperan de media 8 días menos para ser intervenidos que hace seis meses y dos días menos respecto a junio de 2025; a día de hoy el tiempo de espera es de 94,58 días. En este primer semestre del año los profesionales del SMS han realizado un total de 62.675 intervenciones para dar respuesta a las 53.500 entradas que se han registrado.

Por especialidades

Por especialidades, la reducción de las demoras ha sido significativa en la especialidad de Neurocirugía, con 30,8 días menos que en junio de 2025, Cirugía General y del Aparato Digestivo (20 días menos) o Cirugía Torácica (19,5).

En cuanto a las pruebas diagnósticas, en este primer semestre se ha producido la salida de 331.593 pruebas que estaban en lista de espera, el 87 por ciento del total que habían entrado (381.824), y «la espera media se sitúa por debajo de los 30 días, con lo que se cumple con los objetivos marcados», destacó Ayala.

Según ha publicado el SMS, el Área VIII de Salud (Mar Menor) ha reducido en 67,4 días la espera de sus pacientes para ser atendidos en la Consultas Externas del hospital respecto a hace seis meses.

En el caso del Área VII (Murcia Oeste- Reina Sofía), la demora se reduce en las consultas en más de 35 días respecto a diciembre de 2025, y dos semanas si comparamos con junio de 2025.

Las áreas I (Murcia-Oeste), III (Lorca) y IV (Noroeste) mejoran también significativamente sus tiempos de espera para la atención de los pacientes por parte de los especialistas hospitalarios en consulta.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, todas las áreas de Salud mejoran sus listas de espera; en el caso del Área IX (Cieza) mantiene su tiempo de espera en 86 días respecto al semestre anterior, 8 días por debajo de la media del SMS.

Destacan, asimismo, los números del Área V (Altiplano) que a junio de 2026 mantiene sus listas de espera por debajo de la media regional: 17 días menos en cirugía, 21 días menos en Consultas Externas y 5,45 días menos para someterse a una prueba diagnóstica.

También por debajo de la media del SMS se encuentran las listas de espera de las áreas IV (Noroeste), VI (Vega Media-Morales Meseguer), VII (Murcia Este-Reina Sofía), VIII (Mar Menor) y IX (Cieza).

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«Una vez más, los datos demuestran que trabajamos para que todos los pacientes accedan a un sistema sanitario de calidad», apuntó Ayala.