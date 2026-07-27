La Región de Murcia fortalece su dispositivo forestal ante los incendios de nueva generación

La concatenación de grandes incendios que mantiene en alerta a buena parte de España ha reforzado el llamamiento a la prevención en la Región de Murcia, donde el Gobierno autonómico insiste en extremar la vigilancia ante un verano que considera especialmente complejo. En ese contexto, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, apeló este lunes a la responsabilidad ciudadana y destacó el refuerzo de medios e infraestructuras desplegado por la Comunidad para reducir el riesgo de fuegos forestales.

Las declaraciones se producen mientras los incendios de Madrid, Ávila y Toledo han calcinado ya unas 77.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas. El incendio de Ávila está considerado ya el mayor y "más agresivo" de la historia de España, y el Gobierno central prevé declarar las zonas afectadas como gravemente dañadas por la emergencia.

Tras inaugurar un ecoparque de Moratalla, Vázquez advirtió de que 2026 está siendo "un año extremadamente complicado" y subrayó el esfuerzo realizado por la Comunidad en prevención forestal. Según explicó, el Ejecutivo regional ha destinado 21 millones de euros durante los últimos 20 meses y alrededor de 500 personas han trabajado en actuaciones relacionadas con el decaimiento forestal para minimizar la posibilidad de incendios.

El consejero detalló que en lo que va de año se han registrado más de 160 incidentes entre conatos e incendios, de los que casi una treintena han superado la hectárea de superficie afectada. "Vuelvo otra vez a repetir, a apelar a la responsabilidad ciudadana", afirmó.

Vázquez también avanzó que próximamente comenzarán las obras del nuevo Centro de Defensa Forestal de Moratalla, en la pedanía de El Sabinar, una infraestructura que, según señaló, contribuirá a reforzar la red de protección de la Región. A ello sumó las inversiones ejecutadas este año en instalaciones de Tentegorra, Pastrana (pedanía de Mazarrón), Murcia y el Valle, además del nuevo centro de coordinación de Villanueva del Río Segura.

En materia de recursos humanos, recordó el reciente acuerdo alcanzado con los bomberos forestales, que permitirá disponer de más efectivos, mejorar la conciliación familiar y reforzar las infraestructuras del servicio.

A juicio del consejero, los grandes incendios forestales han adquirido una dimensión que supera el ámbito de cada territorio. "Los incendios ya tienen tal magnitud que afectan a más de una comunidad autónoma", señaló, antes de defender la necesidad de seguir invirtiendo en medios para responder a emergencias cada vez más complejas.

Vista nocturna del incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temperatura, aunque el fuego sigue activo. La prioridad de las autoridades es evitar que el incendio alcance El Escorial o se una con el que afecta a la zona de Burgohondo, en Ávila. SOCIEDAD Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Vázquez aseguró que la Región mantendrá operativo todo el despliegue de la red ECO de vigilancia forestal y recordó que uno de sus observadores permitió detectar con rapidez el conato declarado hace unos días en Sierra Espuña, facilitando su extinción antes de que se propagara.

Asimismo, relacionó buena parte del riesgo actual con el abandono de parcelas agrícolas y otros terrenos, donde la abundante vegetación generada tras la primavera favorece que "cualquier descuido puede generar incendios absolutamente descontrolados".

Ayuda murciana en el incendio más devastador de la historia de España

En relación con la colaboración entre administraciones, el consejero confirmó que la Región de Murcia está enviando efectivos para apoyar la lucha contra los grandes incendios declarados en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Entre los recursos movilizados figuran brigadas forestales, medios aéreos y una brigada helitransportada.

Además, explicó que la cooperación también alcanza otros ámbitos, como el apoyo en sistemas de control de la calidad del aire, tras mantener este mismo lunes una conversación con el responsable de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana. "La coordinación entre comunidades autónomas ahora es más necesaria que nunca", sostuvo.

El titular de Medio Ambiente defendió que esa cooperación debe articularse junto al Gobierno de España y las administraciones locales para garantizar una respuesta eficaz ante incendios de gran magnitud. También puso en valor el reconocimiento internacional de los técnicos de incendios de la Región de Murcia, recordando que el pasado año participaron en la coordinación de fuerzas internacionales desplegadas en Extremadura y Castilla y León.

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"La solidaridad entre comunidades autónomas ahora es más necesaria que nunca", concluyó Vázquez, al advertir de que los incendios de nueva generación están alcanzando dimensiones desconocidas hasta hace pocos años.