Preocupación entre los médicos de la Región de Murcia por el rechazo de ciudadanos y políticos a la nueva ley antitabaco

Con la nueva ley antitabaco se acabaron los cigarros en terrazas, playas, piscinas marquesinas, campus universitarios, en un radio inferior a 15 metros y algunos otros sitios. El Ministerio de Sanidad pretende, con este proyecto, generar espacios libres de humo e influir positivamente sobre la salud de las personas. Sin embargo, las reacciones han sido muy diversas.

En este sentido, las quejas más importantes han salido del sector de la hostelería, ya que los negocios del sector servicios obtienen ganancias de las terrazas, el sitio predilecto para los fumadores.

El tabaco influye sobre la proliferación de 15 tipos de cánceres

Ante las reacciones negativas de gran parte de la población y de algunos grupos políticos, los médicos de familia de la Región de Murcia han expresado su preocupación. Desde la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SMUMFYC) han recordado que el consumo de nicotina es considerado como una de las drogas con mayor poder de adicción y, por tanto, con más consecuencias sobre la salud de las personas.

Asimismo, indican que esta sustancia nociva para la salud provoca más de 50.000 muertes al año en España. De esa cifra, 1.500 corresponden al territorio regional. Se acogen a la evidencia científica para informar de dejar el consumo de tabaco es el factor más influyente a la hora de prevenir enfermedades y muertes precoces en la Región.

Una mujer fumando en la mesa de una terraza de Murcia. / Israel Sánchez

El consumo de tabaco influye en la proliferación de, en total, 15 tipos de cánceres -pulmón, laringe, vejiga, boca, estómago, esófago, mama, colon, entre otros- y contribuye a otras patologías como la cardiopatía isquémica (la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio). "Además de influir en el desarrollo de otras enfermedades", agregan.

Consumo de los jóvenes

Este 'dolor de cabeza' de los médicos se suma al cambio de tendencia que ha tenido lugar en los últimos años al respecto del consumo de nicotina. Según indican, tras varias décadas de un progresivo descenso de las cifras de fumadores, la Región ha experimentado un nuevo crecimiento incentivado por el uso de los vapers; especialmente entre los jóvenes

Asensio López, médico de familia del Centro de Salud de La Unión y coordinador del PAPPS (Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud) de la SMUMFYC (sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria), comenta que los jóvenes de la Comunidad están "expuestos a quedar atrapados por la adicción a la nicotina". Con los estudios en la mano, subraya, más el 90% de las personas genera adicción al tabaco después de cien contactos. Esto es, dos cigarros a la semana durante un año.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, el especialista muestra su desconcierto: "Desde la SMUMFYC nos preguntamos cuáles son las razones y los argumentos para oponerse al desarrollo de esta Ley". "Nos resulta sorprendente que se priorice el beneficio económico de unos pocos a la salud de miles de personas".

Por otro lado, considera que “para disminuir el impacto del tabaco en nuestros ciudadanos es imprescindible aumentar la regulación del consumo de tabaco”

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Por último, quisieron transmitir su confianza con que la Consejería de Salud de la Región de Murcia alcance acuerdos con otras fuerzas políticas y se consiga la regulación, tanto del tabaco tradicional como del resto de modalidades.