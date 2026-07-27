La Región adjudica 1.496 plazas de Docente y disminuye la interinidad por debajo de la media europea

La tasa de interinidad ha bajado al 6,4% en el cuerpo de Maestros, casi dos puntos por debajo del 8% que marca la Unión Europea, a raíz de las últimas oposiciones celebradas en junio y julio.

El Gobierno regional ha ofrecido 1.607 plazas para Maestros, la mayor oferta de la historia para este cuerpo, y se han adjudicado 1.496 plazas, el 93% de las plazas convocadas.

Se han quedado desiertas 111 plazas de las que 25 se corresponden con la especialidad de Audición y Lenguaje, y 86 a la reserva para personas con discapacidad. Estas plazas se volverán a ofrecer en el próximo proceso selectivo, que se celebrará previsiblemente en 2028.

A la primera prueba de las oposiciones se presentaron 9.451 aspirantes, un 83% de los admitidos, que fueron 11.381 candidatos, con una ratio de 5,8 aspirantes por plaza, y pasaron la primera fase el 37,3% de los candidatos, 3.528 opositores, un porcentaje similar a convocatorias anteriores, en las que hubo pruebas eliminatorias.

El consejero de Educación, Víctor Marín, resaltó las novedades que se han introducido este año en el proceso selectivo, "que han permitido que las pruebas se conozcan con antelación y sean más transparentes".

En este sentido, se refirió a que "este año, por primera vez, se ha implantado la opcionalidad en la prueba práctica, pudiendo elegir los candidatos entre dos ejercicios; que el ejercicio práctico ha sido diseñado por una comisión formada por cinco miembros; que los criterios de corrección se publicaron con anterioridad, en la convocatoria de las oposiciones; y que los candidatos se han podido llevar su examen porque se ha realizado en papel autocopiable".

La tasa de interinidad ha bajado al 6,4% en el cuerpo de Maestros, casi dos puntos por debajo del 8% que marca la Unión Europea, a raíz de las últimas oposiciones celebradas en junio y julio.

El Gobierno regional ha ofrecido 1.607 plazas para Maestros, la mayor oferta de la historia para este cuerpo, y se han adjudicado 1.496 plazas, el 93% de las plazas convocadas.

Se han quedado desiertas 111 plazas de las que 25 se corresponden con la especialidad de Audición y Lenguaje, y 86 a la reserva para personas con discapacidad. Estas plazas se volverán a ofrecer en el próximo proceso selectivo, que se celebrará previsiblemente en 2028.

A la primera prueba de las oposiciones se presentaron 9.451 aspirantes, un 83% de los admitidos, que fueron 11.381 candidatos, con una ratio de 5,8 aspirantes por plaza, y pasaron la primera fase el 37,3% de los candidatos, 3.528 opositores, un porcentaje similar a convocatorias anteriores, en las que hubo pruebas eliminatorias.

El consejero de Educación, Víctor Marín, resaltó las novedades que se han introducido este año en el proceso selectivo, "que han permitido que las pruebas se conozcan con antelación y sean más transparentes".

En este sentido, se refirió a que "este año, por primera vez, se ha implantado la opcionalidad en la prueba práctica, pudiendo elegir los candidatos entre dos ejercicios; que el ejercicio práctico ha sido diseñado por una comisión formada por cinco miembros; que los criterios de corrección se publicaron con anterioridad, en la convocatoria de las oposiciones; y que los candidatos se han podido llevar su examen porque se ha realizado en papel autocopiable".

Marín recordó que "el proceso selectivo está regulado por una normativa estatal y en numerosas ocasiones se ha solicitado desde el Gobierno regional al Ministerio que se revise".

Cerca de 7.000 plazas convocadas esta legislatura

Además, Marín precisó que "el Gobierno regional trabaja en la convocatoria de cerca de 7.000 plazas a lo largo de esta legislatura". En concreto, en 2023 se ofrecieron 845 plazas entre las de Secundaria, FP y otros cuerpos, y el concurso excepcional de méritos, en 2024 se convocaron 798 plazas para el ingreso en el cuerpo de Maestros, 1.595 plazas para Secundaria, FP y otros cuerpos se ejecutaron en 2025, y 1.607 plazas para el cuerpo de Maestros se han convocado este año, a las que se suman las 2.000 plazas para Secundaria, FP y otros cuerpos anunciadas por el presidente Fernando López Miras para el próximo año.

Dos fases de oposición

Las oposiciones al cuerpo de Maestros se estructuran en dos fases: la de oposición, que consta de dos pruebas, que tienen carácter eliminatorio, y la de concurso.

La primera prueba de la fase de oposición tiene dos partes, la parte A, que es un examen de carácter práctico, que en esta convocatoria por primera vez se han propuesto dos ejercicios a elegir uno; y la parte B de la primera prueba que consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos temas extraídos al azar por el Tribunal. Esta prueba es eliminatoria.

La segunda prueba consiste en la presentación y defensa ante el Tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.

La siguiente fase es la valoración de los méritos del aspirante en la fase de concurso, como la experiencia docente previa, la formación académica y otros méritos relacionados con la docencia.

El consejero destacó "la experiencia, el rigor y la cualificación técnica de los tribunales encargados del proceso selectivo, que desarrollan su labor con plena autonomía e independencia".

Cerca de 7.000 plazas convocadas esta legislatura

Además, Marín precisó que "el Gobierno regional trabaja en la convocatoria de cerca de 7.000 plazas a lo largo de esta legislatura". En concreto, en 2023 se ofrecieron 845 plazas entre las de Secundaria, FP y otros cuerpos, y el concurso excepcional de méritos, en 2024 se convocaron 798 plazas para el ingreso en el cuerpo de Maestros, 1.595 plazas para Secundaria, FP y otros cuerpos se ejecutaron en 2025, y 1.607 plazas para el cuerpo de Maestros se han convocado este año, a las que se suman las 2.000 plazas para Secundaria, FP y otros cuerpos anunciadas por el presidente Fernando López Miras para el próximo año.

Dos fases de oposición

Las oposiciones al cuerpo de Maestros se estructuran en dos fases: la de oposición, que consta de dos pruebas, que tienen carácter eliminatorio, y la de concurso.

La primera prueba de la fase de oposición tiene dos partes, la parte A, que es un examen de carácter práctico, que en esta convocatoria por primera vez se han propuesto dos ejercicios a elegir uno; y la parte B de la primera prueba que consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos temas extraídos al azar por el Tribunal. Esta prueba es eliminatoria.

La segunda prueba consiste en la presentación y defensa ante el Tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.

La siguiente fase es la valoración de los méritos del aspirante en la fase de concurso, como la experiencia docente previa, la formación académica y otros méritos relacionados con la docencia.

El consejero destacó "la experiencia, el rigor y la cualificación técnica de los tribunales encargados del proceso selectivo, que desarrollan su labor con plena autonomía e independencia".