Más oportunidades para comprar casa en la Región: 320 murcianos podrán tener su primera vivienda con la ampliación del Aval Joven

Hasta 320 jóvenes y familias jóvenes más podrán dar el paso de comprar su primera vivienda en la Región de Murcia gracias a la ampliación en seis millones de euros de la línea Icref Aval Joven. La ampliación de la dotación económica por parte del Gobierno autonómico permitirá conceder aproximadamente estos más de 300 nuevos avales para facilitar que puedan adquirir una vivienda.

La ampliación fue aprobada este lunes por el Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), en el que participó la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, acompañada por el secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara.

La consejera destacó que esta ampliación, que ya alcanza la cifra total de 29,25 millones de euros, "permite dar continuidad a una medida que está funcionando, que ofrece resultados concretos y que está ayudando a cientos de jóvenes a superar una de las principales barreras de acceso a la vivienda como es la falta de ahorro para pagar la entrada".

Facilita la financiación de hasta el 100% del precio de compra a los que no disponen del ahorro necesario para la entrada pero sí que pueden afrontar el pago de una hipoteca

La línea Aval Joven, impulsada por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, a través del Icref, está dirigida a personas de hasta 40 años que adquieren su primera vivienda en la Región de Murcia y que, aunque cuentan con capacidad económica para asumir una hipoteca, no disponen del ahorro previo necesario para cubrir la parte que habitualmente no financian las entidades bancarias.

A través de este programa, el Icref avala la parte del préstamo que supera el 80% del importe de compraventa de la vivienda, permitiendo que los beneficiarios puedan acceder a una financiación de hasta el 100%. "Queremos que ningún joven que tenga capacidad para pagar una hipoteca tenga que renunciar a comprar su primera vivienda únicamente porque no ha podido reunir el dinero necesario para afrontar la entrada", señaló López Aragón.

Más de 21.000 millones este año

La consejera resaltó también el balance alcanzado por la línea, que ha permitido formalizar ya 1.125 operaciones de aval en lo que va de año, por un importe total de 21.055.413 euros. Si se suman las operaciones que ya están aprobadas y pendientes de formalización, la cifra asciende a 1.244 avales, por un importe total de 23.129.993 euros.

En este sentido, la consejera afirmó que "más de 1.000 jóvenes y familias jóvenes de la Región han podido dar ya el paso de adquirir su primera vivienda gracias al respaldo del Gobierno regional" y añadió que "la buena acogida de la línea demuestra que se trata de una herramienta útil, eficaz y necesaria".

La buena acogida de la línea demuestra que se trata de una herramienta útil, eficaz y necesaria Marisa López Aragón — Consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital

Asimismo, destacó que el Aval Joven combina el apoyo público con la movilización de financiación privada y refuerza el papel del Icref como instrumento financiero al servicio de las políticas regionales de vivienda.

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"Además de facilitar la emancipación y el acceso a una vivienda, la medida contribuye a fijar población joven en los municipios, impulsa la actividad inmobiliaria y genera un efecto positivo sobre el conjunto de la economía regional", señaló López Aragón.