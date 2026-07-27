Lorca
Limpian el Puente Nuevo antes del inicio de su remodelación
El Consistorio retirará todos los residuos acumulados con una intervención en el entorno de la pasarela y en sus inmediaciones
L.O.
El Ayuntamiento de Lorca procederá a la limpieza y acondicionamiento del Puente Nuevo, antes del inicio de sus obras de remodelación. Esta actuación supondrá una inversión cercana a los 168.000 euros, y tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que permitirá modernizar esta infraestructura tras más de cuatro décadas de servicio con la rehabilitación de las aceras o la instalación de un sistema continuo de iluminación LED integrado.
Los trabajos de acondicionamiento y limpieza incluirán la retirada de todo tipo de residuos acumulados, la limpieza integral del entorno y el acondicionamiento de la zona situada bajo el puente y sus inmediaciones, permitiendo que el inicio de la remodelación se lleve a cabo con todas las garantías.
La concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, explicó que «antes del comienzo de las obras queremos realizar una puesta a punto completa del Puente Nuevo y de su entorno para que la actuación pueda desarrollarse en las mejores condiciones, permitiendo que los trabajos de remodelación puedan iniciarse en las mejores condiciones y con todas las garantías».
Asimismo, añadió que «seguimos trabajando para mantener en las mejores condiciones nuestros espacios públicos y planificando cada actuación para que las obras se desarrollen con total normalidad, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del correcto desarrollo de los trabajos».
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