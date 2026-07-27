Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro

Conocer cómo se comporta el cerebro durante una reanimación cardiopulmonar, cómo avanza el daño y en qué momento termina de ‘apagarse’. Ese es el objetivo del proyecto de investigación que llevará a cabo un equipo de profesionales del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, liderados por el doctor Mario Royo-Villanova, coordinador de trasplantes del centro sanitario de referencia de la Región de Murcia.

La iniciativa ha sido seleccionada en la última convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña, una iniciativa que respaldará una veintena de proyectos científicos en hospitales de toda España con una inversión de 2,3 millones.

El estudio analizará el momento exacto en el que cesa de forma definitiva el riego sanguíneo del cerebro tras una parada cardíaca, para lo cual se utilizará gammagrafía portátil para evaluar la perfusión cerebral una vez que se hayan agotado todas las maniobras de reanimación avanzadas y se haya declarado oficialmente el fallecimiento del paciente.

El doctor Royo-Villanova reconoce que no hay ningún estudio nacional ni internacional que analice cómo el daño se va estableciendo, cómo el cerebro sufre y poco a poco se apaga, de ahí la importancia de esta investigación que tratará de arrojar luz sobre una realidad que no se ha estudiado.

«Sabemos que poco a poco el cerebro se va dañando paulatinamente desde que el corazón se detiene y se empieza la reanimación, pero no se sabe cuándo se ‘apaga’ completamente. Este trabajo pretende estudiar esa cronología para saber cómo se produce el deterioro, cómo se va dañando el cerebro hasta que se apaga para conocer ese margen temporal», explica a La Opinión el profesional murciano.

El trabajo estará vinculado a los trasplantes porque es precisamente el equipo de trasplantes de la Arrixaca quien lo ha propuesto y solicitado, por lo que los resultados que se obtengan también permitirán conocer posibles interacciones con los programas de donación en asistolia que se utilizan a corazón parado y su relevancia en este proceso.

Con ello se busca determinar con precisión científica cuándo desaparece la actividad metabólica del tejido cerebral bajo soporte mecánico y comprobar si los programas de donación en asistolia tipo II están alineados con las definiciones de muerte establecidas por las sociedades científicas y organismos internacionales.

Los resultados podrían contribuir a perfeccionar los protocolos de donación y trasplante, siempre bajo el estricto cumplimiento de los requisitos legales y con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación.

Diez casos en un año

El planteamiento es estudiar diez casos en el plazo de un año, ya que son esos los parámetros con los que se ha solicitado el proyecto para poder contar con una horquilla temporal y saber el tiempo del que se dispone antes de que el cerebro termine de apagarse.

Para medir ese deterioro del cerebro, el coordinador de Trasplantes de la Arrixaca señala que se hace con una técnica llamada gammagrafía portátil con tecnecio radioactivo, a través de la cual se inyecta un trazador radiactivo y se observa si el cerebro lo metaboliza y lo capta o si, por el contrario, no es capaz de metabolizarlo porque no tiene función.

«Esto es algo que nunca se ha estudiado, lo que hace que sea un proyecto muy innovador y que haya sido elegido para financiarlo por Mutua Madrileña», afirma Royo-Villanova.

El acto de entrega de las becas de investigación de la Fundación Mutua Madrileña tuvo lugar hace unos días en Madrid, encuentro al que acudió en representación del equipo del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia el doctor Juan Antonio Encarnación.

Impulso a 21 proyectos

Los 21 nuevos proyectos se desarrollarán en las áreas de trasplantes, enfermedades raras infantiles, lesiones graves traumatológicas, oncología y salud mental infanto-juvenil, en algunos casos de forma colaborativa, participando en ellos centros de distintas comunidades autónomas. En esta edición, la fundación apoyará el trabajo de equipos de investigación de 25 centros de doce comunidades autónomas diferentes, entre las que se encuentra la Región de Murcia.

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A través de estas ayudas, la Fundación Mutua Madrileña ya ha destinado unos 75 millones de euros a la investigación médica de calidad que se lleva a cabo en nuestro país.