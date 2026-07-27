Gafas gratis para contemplar el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto hoy en marcha la campaña “Una vista única. Cuídala” para repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. En concreto, el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares y el MICIU, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes.

El reparto de estas gafas seguras tiene el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del Trio de Eclipses y forma parte del convenio que hoy han firmado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) de A Coruña. En el acto también ha participado la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza.

En la Región de Murcia, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia es el representante de la Región que participa en esta campaña. La FECYT, además de distribuir 300.000 gafas seguras entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades, realizará campañas y actuaciones de divulgación científica del eclipse para todos los públicos, en colaboración con los museos y centros de ciencia de España; y a elaborar y difundir materiales didácticos accesibles que permitan a la ciudadanía comprender el fenómeno de forma segura, a través de la página web trioeclipses.es.

Por su parte, el Grupo Social ONCE aportará los 2.000.000 de gafas certificadas para la observación del Trío de Eclipses y adaptará recursos y materiales divulgativos, para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual en particular y con otras discapacidades. La distribución se realizará especialmente -a partir del 3 de agosto- por parte de los vendedores y vendedoras de la Organización presentes en todo el territorio.

España será uno de los mejores escenarios para disfrutar, con todas las medidas de seguridad, del eclipse solar total que, el miércoles 12 de agosto, cruzará el norte del país (desde Galicia hasta Baleares) al atardecer. Será un evento histórico.

La franja de totalidad atravesará las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El 2 de agosto de 2027, esta vez en el sur peninsular, tendrá lugar otro eclipse solar, considerado por la comunidad científica como el 'Eclipse del Siglo' debido a su inusual duración máxima, de hasta seis minutos. En España, la franja de totalidad cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El sur de Andalucía, especialmente la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, disfrutarán de una oscuridad total que, en algunos casos durará más de cuatro minutos.

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Y el 26 de enero de 2028, un eclipse anular cruzará la península de suroeste a noreste y Baleares. Al no cubrir la Luna todo el disco solar, se formará un impresionante 'anillo de fuego' brillante alrededor de la silueta lunar en pleno invierno. Los observadores situados en la franja central verán un espectacular 'anillo de fuego': un borde brillante de luz solar rodeando la silueta oscura de la Luna. La franja de anularidad cruzará la península de suroeste a noreste, pasando, entre otras zonas, por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunitat Valenciana y terminando en las Islas Baleares y sur de Cataluña.