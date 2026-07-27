Estalla la guerra sindical en el metal: UGT acusa a CCOO de "traición" por llegar a un preacuerdo "a espaldas" con la Fremm para renovar el convenio

"Estafa", "traición" y "ruptura de la unidad de acción". La guerra sindical ha estallado en el sector regional del metal después de que UGT haya cargado con dureza contra Comisiones Obreras por "abrazar" un preacuerdo "a espaldas" con la patronal Fremm para renovar el ansiado convenio colectivo para los 35.000 trabajadores que forman parte del sector tras "más de un año de presiones y negociaciones".

La organización denuncia que el pacto, firmado sin el respaldo de UGT ni de USO tras "más de 13 horas de negociación" el pasado viernes, vende como una subida salarial del 15% en cuatro años lo que, a su juicio, será una mejora "ficticia" para la inmensa mayoría de la plantilla.

El cabreo en la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT es palpable tras asegurar que "CCOO dirá que ha conseguido un 15% de subida salarial, pero realmente vamos a seguir cobrando lo mismo", afirmó José Antonio García Belmonte, responsable del metal de UGT FICA. Según explicó, la mayoría de trabajadores ya percibe salarios superiores al convenio gracias a mejoras voluntarias y pluses que son compensables y absorbibles, por lo que los incrementos pactados quedarían neutralizados y no se traducirían en un aumento real de la nómina.

Denuncian que el acuerdo con la patronal rompe la unidad sindical y advierten de que los trabajadores perderán protección económica durante las bajas largas

El sindicato, que dará este martes una rueda de prensa para mostrar su enfado con la secretaria general regional Paqui Sánchez al frente, sostiene que el precio del acuerdo será la pérdida del complemento económico por incapacidad temporal cuando una baja médica supere los 150 días, una medida que consideran un grave recorte de derechos laborales. Precisamente este martes la Federación elige al sucesor de Alfonso Hernández Zapata al frente de la presidencia: Encarna Ortiz Asensio y Tomás Martínez Pagán se disputarán la elección,

"Nadie percibirá el plus de astillero"

Además, denuncian que el preacuerdo deja sin efecto práctico la aplicación del esperado plus de astillero para la mayoría de trabajadores de Cartagena. "Salvo quien sea nuevo y cobre únicamente el salario base, sin antigüedad ni complementos, prácticamente nadie percibirá ese plus por el que tanto se ha luchado", sostuvo García Belmonte.

UGT también critica que el convenio apenas protege el poder adquisitivo frente a la inflación. Según el sindicato, la revisión vinculada al IPC no llegaría hasta 2030 y, en el mejor de los casos, la patronal asumiría únicamente el 50% de la diferencia entre la inflación acumulada y el incremento salarial pactado.

La afiliación y los delegados de CCOO están llamados este martes por la mañana a ratificar el preacuerdo en una asamblea consultiva convocada en Murcia. Aprovechando esa cita, UGT exigió a los convocantes que luchen "hasta el final" y "no consientan perder el complemento de la incapacidad temporal a cambio de falsas mejoras".

En el comunicado lanzado este lunes desde UGT asegurarán que en los próximos días convocarán asambleas informativas para comunicar "las movilizaciones que sean necesarias para defender un convenio digno para el sector".