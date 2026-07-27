La Comunidad lidera en Francia el frente europeo contra el cambio climático

La Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, coordinó en la ciudad francesa de Toulouse la quinta reunión de seguimiento del proyecto europeo Interreg Sudoe SocialForest, una iniciativa orientada a mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático mediante la gestión sostenible, la innovación tecnológica y la cooperación entre territorios de España, Francia y Portugal.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que «la Región ejerce un papel activo en la cooperación europea para anticiparse a los efectos del cambio climático sobre nuestros montes y avanzar hacia una gestión forestal cada vez más eficaz, más preventiva y apoyada en el conocimiento científico».

Torres subrayó que «los bosques mediterráneos se enfrentan a retos cada vez más exigentes, como el aumento de las temperaturas, la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales o los episodios de estrés hídrico, y la respuesta debe venir de la mano de la planificación, la innovación y la colaboración entre territorios que comparten problemas similares».

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Uno de los ejes del encuentro fue la presentación de los avances de las acciones piloto que se desarrollan en distintos territorios del espacio SUDOE. En este ámbito, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática presentó los resultados preliminares de las actuaciones impulsadas por la Región de Murcia en los municipios de Cehegín y Moratalla.