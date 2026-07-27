El Ayuntamiento embellece Villananitos y La Puntica

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar lanza un nuevo paquete de actuaciones que buscan embellecer la parte litoral de Villananitos y La Puntica. Las intervenciones abarcan desde la renaturalización del carril bici a la creación de nuevos puntos de sombra. Además, el proyecto incluye la mejora del equipamiento de la fachada marítima y la modernización de puntos de información turística.

Uno de los soportes fotográficos desplegados para hacerse selfies con la playa de fondo. | AYTO. SAN PEDRO DEL PINATAR

Estas actuaciones, destaca el Consistorio pinatarense que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado, a través de los fondos europeos NextGenerationEU, y cuenta con una inversión de tres millones de euros.

Entre las principales actuaciones destaca el mantenimiento, pintado y renaturalización del carril bici a lo largo de los paseos marítimos de La Puntica y Villananitos. Esta intervención busca integrar la vía ciclista en el entorno urbano y costero.

Asimismo, el proyecto contempla un cuidado plan de embellecimiento de la fachada marítima que incluye la instalación de alumbrado y guirnaldas de iluminación ornamental, así como la mejora e integración funcional de las fuentes públicas en Villananitos y La Puntica mediante atractivas cortinas de agua decorativas.

En cuanto al mobiliario urbano, se han instalado también nuevos puntos de sombra. Se trata de pérgolas equipadas con bancos para el descanso, ubicadas a lo largo de los paseos marítimos. Además, también se ha colocado un columpio turístico acuático en Villananitos y soportes fotográficos autoasistidos por todo el paseo para la realización de selfies con el entorno natural de fondo.

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Por último, el Ayuntamiento continúa la modernización del entorno con el despliegue de una red de tótems y puntos de información turística distribuidos por todo el término municipal, que se añaden a la nueva Oficina de Información Turística fija en Villananitos, diseñada con una cuidada estética acorde con el entorno marino.