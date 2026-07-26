Las vacunas, lo último que se ‘echa en la maleta’ antes de viajar al extranjero

La temporada de verano trae consigo incontables viajes después de un largo año de trabajo, muchos de ellos al extranjero. Pero además de preparar la maleta, tener el pasaporte en regla y elegir un buen alojamiento, hay destinos que requieren otro tipo de preparaciones: las vacunas. Los Centros de Vacunación Internacional de Murcia y Cartagena, correspondientes a Sanidad Exterior, han recibido ya a más de 4.000 viajeros en lo que va de año que buscan prevenir el posible contagio de enfermedades propias de ciertas zonas del mundo.

Durante el periodo estival siempre se demandan más consultas en los Centros de Vacunación Internacional. María Rosell, directora del Área de Sanidad Exterior, afirma que "desde Semana Santa hasta octubre o noviembre, hay una demanda más alta de citas para que les asesoremos de los viajes", aunque destaca que "la gente ya viaja durante todo el año".

Desde el día 1 de mayo hasta mitad de julio han acudido 1.700 usuarios a ambos centros, un 42,5% de todos los viajeros en lo que va de año concentrados en un par de meses. En dichos centros cuentan siempre con un plan especial para la temporada alta, mediante el que amplían el horario para poder atender a más viajeros, entre 25 y 30 al día, a pesar de contar con tan solo una doctora y dos enfermeras en cada centro.

Planificar con tiempo

En lo que más incide Rosell es en tener una buena planificación sanitaria previa al viaje: "Igual que compramos los billetes, buscamos los hoteles o exploramos las excursiones, deberíamos ser conscientes de que hay que preparar también la salud". El problema llega cuando algunos viajeros dejan la vacunación para el último momento, pues se recomienda pedir la cita con al menos seis semanas de antelación debido a la alta demanda: "Nos llama tanta gente para decirnos ‘oye, que me he sacado un billete para la semana que viene’, y claro, esto no funciona así", advierte la directora de área. En algunos casos, hay vacunas que requieren varias dosis para lograr la inmunidad suficiente, por lo que se recomienda acudir con tiempo a la consulta para no llevarse la sorpresa.

Para organizar la salida al extranjero, los expertos recomiendan consultar la web del Ministerio de Sanidad

Una necesidad para la salud

Hay algunas vacunas que son obligatorias para poder entrar a ciertos países, como la de la fiebre amarilla. Esta inyección, junto a la encefalitis centroeuropea, la poliomielitis y la rabia, tienen un precio de 19,46 euros al ser consideradas por la OMS como enfermedades de salud pública grave o con potencial epidémico. El resto de vacunas que se administran en los centros son gratuitas y las más demandadas en este momento son la meningocócica y la de hepatitis A.

Los lugares con más riesgo de contagio suelen ser el África subsahariana, Amércia Central y del Sur y zonas de Asia

Por otra parte, Rosell destaca que "ninguna vacuna es 100% efectiva. Sí que hay vacunas que producen una inmunidad del 90 al 99%, pero depende del sistema inmunitario de la persona". Otro detalle importante es a la vuelta del viaje: en el caso de que el individuo presente síntomas, aunque sean leves, se pide que "acudan a su médico de familia y les expliquen en el lugar de destino que han estado", pues lo que parece un simple catarro puede acabar siendo algo peor.

Zonas de riesgo

Normalmente, no se consideran los países enteros como zonas de riesgo, sino que dentro de cada país existen unos territorios más problemáticos que otros: "Por ejemplo, si vas a Argentina, a la parte de los glaciares, no se recomienda de la fiebre amarilla, pero si vas a las cataratas de Iguazú, que están más al norte, sí se te recomienda que te vacunes", explica Rosell. Las zonas con más riesgos suelen ser el África subsahariana, la parte de América Central y América del Sur y algunas zonas de Asia.

Desde los Centros de Vacunación Internacional se realiza una atención personalizada a cada paciente que acude a consulta: "Estudiamos al viajero individualmente, según la edad, el país donde va de destino, según el tipo de viaje, etc.". Además, destaca la directora del área que, actualmente, no todos los viajes son a hoteles y con guías turísticos, sino que "hay más viajes que la gente se saca y se van a pueblos rurales, conviven incluso con la gente del país, entonces los riesgos son mucho mayores".

Para conocer con más detalle cada zona y planificar el viaje acorde a los requerimientos, desde Sanidad Exterior recomiendan visitar la web ‘La salud también viaja’, perteneciente al Ministerio de Sanidad. "El tema de la prevención de la picadura, las condiciones higiénico-sanitarias, de la altitud, de si tienes que usar protector solar en determinadas zonas, viene muy bien explicado", confirma Rosell. Añade que "si vas a ir a un país y de pronto hay un brote por el que no conviene ir, también lo indica en esa página".

"Me vacuné para ir a Zanzíbar y ahora vuelvo antes de viajar a Bali"

En los últimos años se está experimentando un crecimiento generalizado de los viajes durante todo el año, especialmente desde la pandemia de covid-19 que paralizó toda la sociedad. Muchos quieren vivir nuevas experiencias y conocer culturas diferentes, a menudo lejos de nuestras fronteras.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de este año los murcianos han viajado un 13,38% más que en 2025, lo que en total supone casi 1.045.000 de murcianos que se desplazaron al exterior de las fronteras. De todos estos viajeros, tan solo 4.000 han necesitado acudir a un Centro de Vacunación Internacional de la Región, ya que muchos viajes son a Europa u otras zonas sin riesgo. En la Región, las dos sedes se encuentran en Delegación del Gobierno (Paseo Teniente Flomesta, Murcia) y en la Consejería de Sanidad (Plaza San Agustín, Cartagena).

María Rosell, directora del Área de Sanidad Exterior, asegura que la mayoría de viajeros están más concienciados: "Ahora hay mucha más información por internet, se meten en páginas de viaje, en blogs, y muchas veces sí que les dicen hay que vacunarse". Por este motivo, confirma que "la demanda es cada vez mayor". Por el Centro de Vacunación Internacional de Murcia pasan entre 25 y 30 pacientes cada día durante la época de mayor afluencia, con consultas cada 15 minutos que atienden una médica y dos enfermeras. Algunos pacientes llegan ya informados sobre las vacunas que necesitan para su viaje, mientras que otros van con la expectación de lo que les va a recomendar la doctora.

Viajeras rellenan un cuestionario antes de entrar a consulta en el Centro de Vacunación Internacional / ISRAEL SANCHEZ

Una viajera que ha acudido a consulta en el Centro de Vacunación Internacional cuenta a esta redacción que no es su primera vez vacunándose antes de ir a un destino lejano: "Me vacuné de tifoidea y tétanos antes de ir a Zanzíbar, en Tanzania". Después de esa experiencia ya no duda en que acudir a dicho centro es necesario antes de su nuevo viaje a Bali, Indonesia.

Algunos viajeros no pueden recibir ciertas vacunas y necesitan un certificado de exención

Su acompañante, sin embargo, visita la consulta por primera vez en preparación para el viaje a Bali. No saben si se tienen que inyectar alguna vacuna en concreto, pero por eso acuden a Sanidad Exterior: es la propia doctora en consulta quien explica a los viajeros las vacunas obligatorias y las recomendadas para su destino elegido, así como otros consejos sanitarios que deben tener en cuenta antes y durante el viaje.

Los consejos se adecúan a cada viajero de forma individualizada, ya que las profesionales que trabajan en el centro cuentan con información de cada una de las zonas de riesgo que existen en el mundo y pueden acotar los consejos a cada destino. "En el caso de tratarse de un país en vías de desarrollo, se debe tener cuidado con el agua que se bebe, las comidas crudas, los repelentes para insectos, etc.", ejemplifica la directora de área de Sanidad Exterior.

Una de las viajeras comenta que no se puede vacunar de la fiebre amarilla debido a una enfermedad autoinmune que padece, a pesar de que esa vacuna es obligatoria para entrar a algunos países. Rosell asegura que "en estos casos se hace un certificado de exención de vacunación para que cuando vayan a entrar en el país vean que el médico dice que no se pueden vacunar".