Tomás Martínez Pagán, candidato a la presidencia de Fremm: "Mi proyecto no parte de cambiar lo que funciona bien, sino de mejorarlo"

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) celebra el próximo martes por la mañana sus elecciones para elegir al sucesor de Alfonso Hernández Zapata al frente de la organización. Los miembros de la patronal del metal deberán decidir entre las dos candidaturas presentadas, la de Tomás Martínez Pagán y la de Encarna Ortiz Asensio, que aspiran a liderar una nueva etapa en la patronal del metal con propuestas y visiones para afrontar los retos de uno de los sectores estratégicos y más importantes de la economía regional.

El empresario cartagenero y actual vicepresidente de Fremm habla con La Opinión de sus objetivos de cara a conseguir la mayoría de votos para ser nombrado nuevo presidente y relevar a Hernández Zapata.

¿Por qué ha decidido dar el paso y presentarse para presidir la Fremm?

Cuando el presidente, Alfonso Hernández Zapata, decidió poner fin a su mandato y dejar el cargo, en esa misma Comisión Ejecutiva, formada por 16 miembros, ocho de ellos me propusieron que presentara mi candidatura. Me dijeron que confiaban en mí para asumir esa responsabilidad y acepté. A partir de ahí ha surgido todo este proceso.

¿Cuáles serían sus primeras prioridades si resulta elegido presidente de la Federación?

Fremm es una organización muy consolidada. Mi proyecto no parte de cambiar lo que funciona bien, sino de mejorarlo. Para ello he presentado ocho compromisos: culminar los grandes proyectos iniciados durante las dos últimas legislaturas; conocer y fortalecer cada uno de los sectores y de las 53 asociaciones y gremios que forman la Federación; revisar y mejorar los servicios que presta Fremm para que sean aún más útiles a las empresas; acercar Fremm y el asociacionismo a las nuevas generaciones de empresarios; formar a los profesionales que necesitan las empresas; ayudar a las empresas a avanzar en digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad, adaptando el apoyo a las necesidades de cada compañía, ya sea un autónomo, una pyme o una gran empresa; defender con firmeza los intereses empresariales; y llevar la Fremm a toda la Región de Murcia e impulsar sus grandes proyectos estratégicos. De hecho, el lema de mi candidatura es ‘Toda la Fremm, toda la Región’.

"El futuro centro de formación de Fremm en Cartagena debe ser una auténtica fábrica de talento y de mano de obra cualificada"

¿Cómo definiría el momento que atraviesa actualmente la industria del metal en la Región?

El metal es un sector fundamental para la economía regional, donde hay que tener en cuenta el peso del polo industrial de Cartagena, tanto en el ámbito naval como en el industrial. El principal problema es que existe una enorme cantidad de trabajo y de empresas, pero falta personal cualificado. No solo ocurre en el metal, sino en todos los sectores que agrupa Fremm. Hablamos de fontaneros, electricistas, instrumentistas, especialistas en frío y calor... Uno de los grandes objetivos es poner en marcha el Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de Cartagena, para convertirlo en una auténtica fábrica de talento y de mano de obra cualificada. Esperamos que tenga un fuerte impacto sobre el empleo y contribuya a mejorar aún más la competitividad del sector..

Precisamente por esa falta de profesionales, ¿qué medidas propone para atraer talento joven?

Queremos acercar Fremm a los centros educativos, institutos y centros de formación para mostrar a los jóvenes que no opten por la universidad las oportunidades que ofrece la Formación Profesional, que permite acceder a empleos con una gran demanda y salarios muy dignos. Un profesional que termina su formación puede alcanzar, en apenas dos o tres años, un salario de entre 1.500 y 2.000 euros mensuales.

"Gane quien gane, la unidad de Fremm está por encima de todo. Al día siguiente de la votación estaremos todos trabajando juntos, hombro con hombro"

Uno de los principales problemas de las empresas del metal sigue siendo la falta de mano de obra cualificada...

Cartagena, junto con toda la comarca del Campo de Cartagena y el Mar Menor, debe desempeñar un papel fundamental. Los siete municipios de la comarca deben beneficiarse de la puesta en marcha del nuevo centro de formación. Allí se formarán tanto profesionales de oficios tradicionales -como instalaciones de frío y calor, ascensores o electricidad- como especialistas en nuevas tecnologías. También será clave para responder a las necesidades de la industria naval, con proyectos como la construcción de submarinos, y para sectores emergentes relacionados con la energía, como el hidrógeno verde. Fremm ya es un referente en la formación sobre hidrógeno verde en sus instalaciones de Murcia, y toda esa experiencia se potenciará con el nuevo centro de Cartagena.

La otra candidatura es la de Encarna Ortiz. ¿En qué se diferencia su proyecto del suyo y por qué considera que el de usted es el más adecuado para liderar Fremm?

Encarna Ortiz es vicepresidenta de Fremm, igual que yo. Hemos trabajado juntos durante nueve años dentro de la Federación y la conozco desde hace más de 25 años, porque en su momento su empresa fue proveedora de la mía. Es una gran profesional y una gran empresaria; ha presentado un proyecto muy digno y con muchas posibilidades. Creo que ambos proyectos son muy similares, porque persiguen consolidar y actualizar Fremm para responder a las necesidades actuales y futuras. Ella aporta la misma ilusión que yo por hacer crecer la Federación y lo que queremos dejar muy claro es que, independientemente del resultado de las elecciones, la unidad de Fremm está por encima de todo. Al día siguiente de la votación estaremos todos trabajando juntos, hombro con hombro, para que FREMM siga siendo una organización fuerte y continúe prestando el servicio que ofrece a las empresas de la Región.