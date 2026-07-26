Mercedez Pérez Sánchez, presidenta del Froet: Al volante del cambio en el transporte regional

El techo de cristal también se hace añicos en un sector tan importante para el desarrollo económico y social en la Región de Murcia como es el transportista. Mercedes Pérez Sánchez ya forma parte de la historia de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet), la patronal que representa a más de 1.300 empresas.

Su elección este mes como presidenta, relevando tras dos décadas en el cargo al histórico Pedro Díaz, no solo supone tomar las riendas de una de las organizaciones empresariales más importantes de la Región y del país, sino que la convierte en la primera mujer que ocupa este cargo desde la fundación de la federación, un hito que refleja la evolución, digámoslo, claramente de un sector masculino, pero en el que el peso femenino es cada vez más visible. Y este logro le ha valido con creces para ser nombrada como Importante del mes de julio de este periódico.

Lejos de entender su nombramiento como una reivindicación personal, la fundadora de Miratrans afronta esta nueva responsabilidad "con ilusión, responsabilidad, compromiso y, sobre todo, con humildad", afirma a La Opinión. Una forma de entender el liderazgo que, asegura, ha marcado tanto su vida personal como su trayectoria profesional.

Su llegada a la presidencia responde al recorrido de más de tres décadas al frente de la empresa ubicada en El Mirador de San Javier que ella misma ayudó a construir desde sus cimientos. Esa experiencia es precisamente la que considera su principal aval para representar a todas las empresas asociadas a Froet.

Procedente de una familia de agricultores y licenciada en Relaciones Laborales, la necesidad de exportar la producción agrícola familiar llevó a la creación de una pequeña empresa de transporte frigorífico con apenas dos camiones. Aquel proyecto ha terminado convirtiéndose en una compañía con más de un centenar de cabezas tractoras, 136 remolques y una plantilla de 145 trabajadores, especializada en el transporte internacional de productos perecederos.

"Tenemos que saber decir ‘no’ a un cliente cuando las condiciones no sean rentables; si no nos valoramos nosotros, nadie lo hará"

Durante ese crecimiento ha pasado por prácticamente todas las áreas de la empresa. "He creado la empresa, la he hecho crecer y la he vivido desde dentro", resume. Haber conocido de primera mano la gestión del tráfico, los recursos humanos, la organización diaria o la relación con los clientes le permite hablar desde la experiencia cuando defiende las necesidades del transporte por carretera.

Respecto a su elección como la primera mujer dentro de una actividad históricamente masculinizada, rehúye de los discursos victimistas y asegura que nunca ha sentido que ser mujer haya supuesto un obstáculo para desarrollar su carrera profesional.

"Nunca me he sentido infravalorada por ser mujer. Siempre me he sentido integrada", explica tras ponerse al frente de un sector que está demostrando que el liderazgo no entiende de género.

Más allá del simbolismo de su nombramiento, Mercedes Pérez quiere que su presidencia esté marcada por la defensa del tejido empresarial del transporte. Considera que uno de los grandes desafíos consiste en reforzar la autoestima del propio sector y conseguir que la sociedad valore un trabajo imprescindible para el funcionamiento de la economía.

"Tenemos que luchar todos en la misma dirección y trabajar unidos", afirma. Esa unidad pasa, según explica, por profesionalizar aún más la actividad, calcular correctamente los costes y evitar que las empresas acepten trabajos que comprometan su rentabilidad.

Uno de los mensajes que más repite es la necesidad de que los propios transportistas aprendan a defender el valor de su trabajo. "Tenemos que saber decir que ‘no’ a un cliente cuando las condiciones no sean rentables para el sector", sostiene. Y va un paso más allá al advertir de que "si nosotros no valoramos nuestra actividad, nadie lo hará".

Ese reconocimiento social cobra todavía más sentido después del papel desempeñado por el transporte durante la pandemia. Pérez recuerda que mientras buena parte de la población permanecía confinada, miles de conductores siguieron garantizando el abastecimiento de alimentos y productos esenciales. Una realidad que, a su juicio, no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.

Su programa al frente de Froet también mira al futuro del sector. Entre sus prioridades figuran atraer nuevos profesionales, mejorar la conciliación de los conductores de larga distancia y seguir reivindicando infraestructuras y áreas de descanso más seguras. Considera que hacer más atractiva la profesión será imprescindible para garantizar el relevo generacional y mantener la fortaleza del transporte murciano, referente europeo en el ámbito del transporte frigorífico.

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Conciliación, seguridad y unidad, grandes retos

"Conoce todos los problemas que acucian a diario al sector y pondrá todo lo que esté de su parte para defenderlo ante cualquier instancia y que sea reconocido como lo que es, un sector esencial, imprescindible para el desarrollo social y económico de un país". Eso dice el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, de la nueva presidenta que logró una candidatura única y de "consenso" de todas las secciones. Pérez Sánchez tiene claro que tiene por delante grandes retos pendientes de una solución o, de al menos, tratar de mejorarlos durante su mandato. La conciliación familiar será una de sus prioridades al frente de la federación regional: defiende que es necesario modificar la normativa para equiparar los descansos del transporte de mercancías a los del transporte de viajeros, permitiendo que los conductores de larga distancia puedan regresar a casa antes de realizar su descanso semanal. "Esto mejoraría considerablemente la conciliación familiar", afirma. La medida también contribuiría, apunta, a hacer más atractiva una profesión marcada por la falta de relevo generacional. Pérez Sánchez reclama, además, áreas de descanso más seguras ante los continuos intentos de robo que sufren los transportistas y apuesta por mantener la línea de trabajo de su antecesor, Pedro Díaz, defendiendo la unidad del sector y reivindicando el valor de una actividad "necesaria e imprescindible" que, a su juicio, merece un mayor reconocimiento social.