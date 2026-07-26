Jerónimo Jover, portavoz de Coapi: "Limitar precios no ha funcionado en los sitios donde se ha intentado"

"El problema real es que no hay vivienda ni en venta, ni en alquiler para todos" en la Comunidad, advierte Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de la Región de Murcia. "No se trata de ideologías, se trata de matemáticas", apunta en declaraciones a La Opinión.

Jover sostiene que la demanda seguirá aumentando a corto plazo "y de forma drástica con la regularización de inmigrantes con su consiguiente reagrupación familiar". En cambio, el parque de vivienda existente no es capaz ni de cubrir la demanda actual, por lo que hace que los precios sigan al alza.

El portavoz de Coapi recuerda que las leyes básicas del mercado son las que lo regulan todo. Así, pone como ejemplo que si el precio de mercado de una vivienda es de 800 euros al mes, y el propietario la sacara en 500, "al estar tan descompensada la oferta y la demanda, en cuanto lo publicara, tendría no menos de 100 contactos en una hora". Esos contactos, ante el miedo de ‘perder’ la casa, empezarían a ofrecer pagar más, hasta llegar a los 800. "¿Y quién se va a quedar siempre fuera?: las rentas más bajas, a las que se supone que se pretende ayudar", afirma.

En este sentido, defiende que "limitar precios no ha funcionado en ningún sitio donde se ha intentado; todos lo han descartado".

Para Jover "no se puede pretender que haya más viviendas en alquiler y, al mismo tiempo denigrar a quien las pone en el mercado llamándole ‘rentista’ y otras tantas lindezas". También critica que "no se puede pretender ampliar el parque de alquiler -basado en más de un 98% en particulares no profesionales-, con una legislación cambiante que les crea inseguridad jurídica".

Tampoco, dice, con "el mundo al revés", donde, en la práctica, "se apoya al okupa y al cada vez más habitual inquiokupa, creando un serio problema al legítimo propietario. Las subidas de alquiler por debajo de IPC tampoco ayudan mucho (equivale a una pérdida anual), que hará insostenible el sistema".

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Expresa que "al no haber ni esperarse, por su coste vivienda social, los alquileres por habitaciones son muy necesarios para las rentas más bajas". Los alquileres de temporada, añade, también los requieren colectivos como estudiantes, trabajadores desplazados temporalmente… "Los alquileres vacacionales también son buscados. Si se pretende acabar con todos ellos, se estaría cometiendo un grave error, que no solucionaría ningún problema", alerta el representante de Coapi.