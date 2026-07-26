Historia, gastronomía y naturaleza se citan en el Castillo

El Castillo de Lorca se convierte en el epicentro de las actividades veraniegas que el Ayuntamiento ha preparado para los vecinos y visitantes de la Ciudad del Sol. De este modo, cada viernes y sábado, la histórica fortaleza ha acogido desde visitas nocturnas a experiencias gastronómicas que ofrecen a los espectadores un recorrido por el pasado cristiano, musulmán y judío que habitaron la ciudad.

El próximo viernes 31 será el último día que se podrá disfrutar de esta actividad, que comienza a las 20:30 horas y tiene una duración aproximada de una hora y media, recorre la zona oriental de la fortaleza, un espacio de enorme valor histórico y arqueológico donde convivieron los antiguos pobladores de la ciudad. Acompañados por un guía especializado, los participantes podrán conocer rincones tan singulares como la Sinagoga, el Aljibe Grande o las calles del antiguo barrio medieval, descubriendo la historia y las curiosidades de estos lugares.

Tras la visita, los participantes que así lo deseen podrán completar la experiencia disfrutando de una cena al aire libre en la terraza de Las Caballerizas del Castillo, ubicada en el Patio de Armas, donde pueden degustar una propuesta gastronómica inspirada en las Tres Culturas, que se combina con música instrumental en directo. Todas las actividades cuentan con plazas limitadas, por lo que el Consistorio señala que es imprescindible realizar reserva previa a través de la página web de Lorca Taller del Tiempo.

Lluvia de estrellas en agosto

Las visitas al castillo siguen en agosto con ligeros cambios: estarán disponibles los jueves, viernes y sábados y serán teatralizadas para que el público conozca a los personajes históricos y leyendas que marcaron la fortaleza.

También este mes tendrán lugar dos eventos que harán del castillo una terraza a las estrellas. El primero señala el Ayuntamiento que será el miércoles 12 de agosto que tendrá lugar la actividad ‘Eclipse 98.3 en el Castillo de Lorca’, "una experiencia única para observar desde la Fortaleza del Sol el eclipse solar que alcanzará un 98,3 % de ocultación, según las previsiones del Observatorio Astronómico de la Murta". La jornada incluirá también degustación de productos locales, un kit del observador con gafas homologadas para seguir el fenómeno con total seguridad y música a cargo de un DJ en la explanada del castillo hasta bien entrada la noche.

La observación sigue al día siguiente con la Noche de las Perseidas para contemplar las estrellas fugaces. Asimismo, en este mes, el Castillo también se abre por la mañana con las visitas guiadas al Primer Oasis de Mariposas de la Región de Murcia, previstas para el 9 de agosto.

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Por último, y como novedad este año, el Castillo acogerá además catas de kombucha impartidas por las creadoras murcianas de la marca Brava.