Encarna Ortiz Asensio, candidata a la presidencia de Fremm: "Necesitamos una Federación fuerte, útil y muy conectada con la realidad empresarial"

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) celebra el próximo martes por la mañana sus elecciones para elegir al sucesor de Alfonso Hernández Zapata al frente de la organización. Los miembros de la patronal del metal deberán decidir entre las dos candidaturas presentadas, la de Encarna Ortiz Asensio y la de Tomás Martínez Pagán, que aspiran a liderar una nueva etapa en la patronal del metal con propuestas y visiones para afrontar los retos de uno de los sectores estratégicos y más importantes de la economía regional.

La CEO de Vigilant y actual vicepresidenta de Fremm habla con La Opinión de sus objetivos de cara a conseguir la mayoría de votos para ser nombrada nueva presidenta y relevar a Hernández Zapata.

¿Por qué ha decidido dar el paso y presentarse para presidir la Fremm?

Creo que puedo aportar una forma de liderar Fremm muy pegada a la realidad de las empresas. Llevo más de veinticinco años siendo empresaria y sé perfectamente lo que significa abrir cada mañana una empresa, tomar decisiones, asumir riesgos, crear empleo y seguir adelante incluso cuando las cosas no vienen fáciles. Mi empresa forma parte de Fremm desde hace casi treinta y cinco años y yo llevo muchos años implicada en la vida de la Federación, primero desde mi asociación y después como vicepresidenta. Conozco esta casa, conozco sus fortalezas y también conozco muy bien la realidad que viven nuestras empresas. Llego con la experiencia que dan más de veinticinco años como empresaria, pero también con la energía, la ilusión y las ganas de impulsar una nueva etapa para Fremm. Una etapa que combine lo mejor de todo lo que se ha construido hasta ahora con una mirada muy clara hacia el futuro. No me presento para ocupar un cargo. Me presento porque creo que Fremm tiene por delante una gran oportunidad y quiero contribuir a que siga siendo la organización de referencia para las empresas del metal de la Región de Murcia.

¿Cuáles serían sus primeras prioridades si resulta elegida presidenta?

Fremm llega a este momento en una posición sólida. Eso es fruto del trabajo realizado durante muchos años por muchas personas y creo que ese legado merece reconocimiento y continuidad. Ahora bien, las empresas están cambiando a una velocidad enorme y la Federación debe evolucionar al mismo ritmo. Hoy hablamos de inteligencia artificial, digitalización, automatización, sostenibilidad, internacionalización o relevo generacional. Pero también seguimos hablando de absentismo, de falta de profesionales cualificados, de burocracia o de competitividad. Mis prioridades serían muy claras. La primera, reforzar la cercanía con las asociaciones y con las empresas. Escuchar más, visitar más empresas y mantener un contacto permanente con todos los sectores. La segunda, ayudar a nuestras empresas a afrontar los grandes retos de competitividad, apoyándolas en la incorporación de talento, tecnología, innovación y nuevas oportunidades de crecimiento. Y la tercera, fortalecer todavía más la capacidad de representación de FREMM para que siga siendo una voz respetada e influyente allí donde se toman decisiones que afectan directamente a nuestras empresas.

"He encontrado una gran receptividad hacia este proyecto, dentro de la Fremm y también fuera, como la del presidente de Croem"

Ha definido su candidatura como una «candidatura de consenso». ¿A qué hace referencia y con qué apoyos cuenta?

Significa una forma de entender el liderazgo. Fremm es una organización formada por asociaciones muy diferentes entre sí. Cada una tiene sus prioridades, sus preocupaciones y su realidad empresarial. Precisamente por eso creo que la obligación de quien presida la Federación es escuchar mucho, dialogar y buscar siempre puntos de encuentro. Yo quiero ser la presidenta de todas las asociaciones y de todas las empresas que forman parte de Fremm. Esa es mi forma de entender esta responsabilidad. En cuanto a los apoyos, estoy muy satisfecha por la confianza que estoy recibiendo durante estos días. He mantenido muchas conversaciones y reuniones y he encontrado una gran receptividad hacia este proyecto, dentro de la Fremm y también fuera, como la del presidente de Croem, Miguel López Abad, quien me animó a presentar la candidatura. Pero, sinceramente, creo que los apoyos no se proclaman; se ganan trabajando y se demuestran el día de la votación.

¿Cómo definiría el momento que atraviesa actualmente la industria del metal en la Región?

Creo que vivimos un momento de grandes oportunidades, pero también de enormes exigencias. La industria del metal de la Región de Murcia ha demostrado durante años una extraordinaria capacidad para competir, innovar y crecer. Tenemos empresas que son referentes nacionales e incluso internacionales y de eso debemos sentirnos orgullosos. Pero también es verdad que el contexto es cada vez más complejo. La competencia global es mayor, la transformación tecnológica obliga a adaptarse continuamente, la presión normativa aumenta y seguimos teniendo dificultades para encontrar profesionales cualificados. Por eso creo que hoy más que nunca necesitamos una Fremm fuerte, útil y muy conectada con la realidad empresarial. Una Federación que no solo represente al sector, sino que ayude a las empresas a anticiparse y a convertir esos retos en oportunidades.

"Tenemos que seguir fortaleciendo la colaboración entre las empresas y el sistema educativo para que la formación responda realmente a las necesidades del tejido productivo"

Uno de los principales problemas de las empresas del metal sigue siendo la falta de mano de obra cualificada...

Creo que este es, probablemente, el mayor reto que tenemos por delante. Muchas empresas no tienen problemas para encontrar clientes;tienen problemas para encontrar personas, lo que condiciona su crecimiento. Tenemos que seguir fortaleciendo la colaboración entre las empresas y el sistema educativo para que la formación responda realmente a las necesidades del tejido productivo. También debemos acercar mucho más la industria a los jóvenes. Muchas veces seguimos transmitiendo una imagen del sector que ya no se corresponde con la realidad. Hoy hablamos de innovación, tecnología, automatización, inteligencia artificial y empleo estable y de calidad. Hay que incorporar más mujeres a profesiones industriales y seguir dignificando el valor de los oficios.

Comparte parte de la trayectoria en la directiva de Fremm con Tomás Martínez Pagán. ¿En qué se diferencia su proyecto del suyo y por qué considera que el suyo es el más adecuado para liderar la Federación?

Lo primero que quiero decir es que Tomás Martínez Pagán merece todo mi respeto. Hemos compartido estos años de trabajo en la Junta Directiva de Alfonso Hernández y creo que esta campaña se está desarrollando desde el respeto. Dicho esto, mi candidatura no gira alrededor de comparaciones personales; gira alrededor de una forma de entender Fremm. Yo soy empresaria en activo y vivo cada día la misma realidad que viven cientos de empresarios de esta Región. Sé lo que significa asumir riesgos, crear empleo, responder por un equipo y tomar decisiones difíciles. Esa experiencia hace que tenga muy claro qué esperan hoy las empresas de su Federación: cercanía, capacidad de respuesta, representación y visión de futuro. Creo que puedo aportar precisamente eso: una presidencia muy cercana a las asociaciones, muy conectada con las empresas y con mucha ilusión por afrontar una nueva etapa.

¿Cree que la Región de Murcia está aprovechando todo su potencial industrial?

Estoy convencida de que todavía tenemos muchísimo recorrido. La Región cuenta con empresas extraordinarias, con una gran capacidad de innovación y con sectores industriales muy competitivos. Pero necesitamos seguir creando un entorno que favorezca el crecimiento empresarial. Eso pasa por mejorar infraestructuras, reducir cargas administrativas, facilitar el acceso a la innovación, impulsar la colaboración con universidades y centros tecnológicos y apoyar la internacionalización. Si somos capaces de trabajar juntos en esa dirección, creo sinceramente que la industria murciana tiene un potencial enorme para seguir creciendo y generando empleo de calidad.

Ha insistido en que quiere una Fremm más cercana a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué cree que les está faltando actualmente y qué cambiaría desde el primer día?

Las pequeñas y medianas empresas representan la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial y son las que viven con mayor intensidad las dificultades del día a día. No creo que les falte compromiso por parte de FREMM. Lo que creo es que debemos dar un paso más en cercanía. Quiero una Federación que visite más empresas, que mantenga un contacto permanente con las asociaciones, que escuche antes de decidir y que responda con mayor agilidad. Las empresas no esperan grandes discursos. Esperan que su Federación esté a su lado cuando la necesitan. Ese será mi compromiso desde el primer día: una Presidencia cercana, accesible y muy presente. Porque una Federación solo puede ser fuerte cuando las empresas sienten que forma parte de su día a día.

Qué cree que puede aportar usted a Fremm que quizá no haya tenido hasta ahora?

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La primera, la experiencia de quien sigue siendo empresaria en activo y conoce de primera mano la realidad que viven nuestras empresas. La segunda, una forma de liderar basada en la cercanía, el diálogo y la escucha. Creo profundamente en el trabajo conjunto con las asociaciones, porque ellas son el verdadero corazón de Fremm. Y la tercera, la energía y la ilusión para afrontar una nueva etapa. Vivimos un momento de enormes cambios y quiero que Fremm siga evolucionando al mismo ritmo que evolucionan nuestras empresas. Sin romper con lo que funciona, pero con la ambición de seguir creciendo y siendo cada día más útil. Esa combinación de experiencia empresarial, cercanía y visión de futuro puede aportar mucho a la Federación.