La Comunidad interviene en la regeneración forestal de la Sierra de Lavia

La Comunidad desarrolla un proyecto selvícola en el conocido Barranco de Italia de la Sierra de Lavia en Cehegín, con el objetivo de mejorar la resiliencia de este ecosistema frente al cambio climático y sellar su conservación.

La actuación permitió intervenir en una superficie de 326,9 hectáreas dentro del denominado Lote 1-Lavia Sur, con una inversión total de 565.487 euros. Los trabajos concluyeron a finales del pasado mes de junio.

La intervención se centró en una de las masas de pino carrasco que en los últimos años había comenzado a mostrar síntomas de debilitamiento asociados a la sequía persistente, las elevadas temperaturas y el exceso de densidad forestal.

Para revertir esta situación, el proyecto aplicó criterios de selvicultura adaptativa mediante tratamientos selectivos sobre el arbolado, orientados a favorecer el crecimiento de ejemplares más vigorosos, mejorar la estructura ecológica del monte y facilitar la regeneración natural de especies autóctonas.

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Entre las actuaciones, se realizaron clareos y claras selectivas, además de la eliminación de pies dominados o debilitados.