Los caseros de la Región de Murcia ya ganan más de 393 millones al año por el alquiler de sus viviendas

El alquiler de viviendas en la Región de Murcia supone un respiro para sus propietarios en términos económicos, ya sea para hacer frente al pago de la hipoteca, complementar la pensión de jubilación o incrementar los ingresos del hogar.

Pese al ‘enfriamiento’ que se aprecia desde principios de año con la escalada ascendente de los precios tanto del alquiler como de la compra de vivienda, que bajaron en torno a un 10,9% interanual en el primer trimestre (hasta las 6.626 operaciones), los dueños de casas y pisos que las ofertan para ser arrendadas o cedidas a terceros declararon de forma legal más de 393 millones de euros en ingresos netos en la Comunidad.

Así se muestra en los últimos datos consolidados publicados por la Agencia Tributaria este mes de julio respecto al IRPF del ejercicio 2024: en la Región, los propietarios declararon 60.634 viviendas en alquiler con una media de 6.535 euros anuales por cada una de ellas.

Las estadísticas de Hacienda muestran que el número de viviendas arrendadas creció en 3.167, desde las 57.467 de 2023 hasta las 60.634 de 2024 en la Región frente al ejercicio anterior. Así, el negocio generado aumentó en 42,6 millones de euros, al pasar de 350,6 millones a 393,2 millones (+12,1%).

Las cifras 60.634: Total de viviendas en régimen de alquiler en la Región en 2024 (3.167 más que el ejercicio anterior)

Total de viviendas en régimen de alquiler en la Región en 2024 (3.167 más que el ejercicio anterior) 6,3%: Rentabilidad bruta media de las viviendas alquiladas en la Región, la cuarta más alta por autonomías al situarse por encima de la media nacional (5,4%)

Deducciones millonarias

Hacienda señala asimismo que los gastos deducibles declarados por los caseros murcianos ascendieron a 189,3 millones de euros durante el último periodo analizado. Dentro de esa cifra se incluyen 29,8 millones en intereses y gastos de reparación y conservación; 30,5 millones en gastos de comunidad; 4,4 millones en servicios y suministros (luz, agua, internet o gas); 12,1 millones en primas de seguros; y 19 millones en tributos, recargos y tasas. Los saldos de dudoso cobro por morosidad de los inquilinos fueron 1,19 millones.

Por amortización del inmueble y mejoras, los propietarios murcianos se dedujeron 71,3 millones de euros.

Finalmente, el rendimiento neto de las viviendas arrendadas por contribuyentes de la Región de Murcia se situó en 203,9 millones de euros.

Así, la tasa de rentabilidad bruta media de las viviendas alquiladas en la Región como vivienda habitual es una de las más altas a nivel nacional: la AEAT calcula una rentabilidad bruta del 6,3%, por encima de la media nacional, que fue del 5,4%, pese a que el alquiler medio mensual fuese de 490 euros, con 5,6 euros por metro cuadrado.

Solo se situarían por delante de Murcia en cuanto a la tasa de rentabilidad Asturias (6,5%), Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha (6,4% ambas).

La inmensa mayoría de viviendas alquiladas por propietarios murcianos estaban destinadas a residencia habitual: 54.614 del total. Ese alquiler residencial generó 337,3 millones de euros, con una media de 6.198 euros anuales por vivienda.

Respecto a los datos del ejercicio anterior, las viviendas habituales arrendadas subieron desde 52.558 hasta 54.614, y los ingresos pasaron de 306,6 millones a 337,3 millones, un alza de en torno al 10%.

Otras 6.020 viviendas equivalentes estaban arrendadas para otros usos distintos de vivienda habitual (donde entrarían, entre otros, usos turísticos o temporales, aunque la AEAT no los desglosa estadísticamente).

La diferencia económica es más que notable: generaron 55,9 millones de euros, a razón de 9.724 euros por vivienda, bastante más que el alquiler residencial.

En comparación con 2023, el número de viviendas de este tipo subió desde 4.908 y los ingresos crecieron desde 44 millones hasta 55,9 millones, un incremento del 27,1%.

Menos de un año arrendadas

Las viviendas alquiladas como residencia habitual en la Región de Murcia estuvieron arrendadas una media de 346 días. El alquiler medio fue de 490 euros mensuales, frente a los 691 euros de media nacional.

La brecha con los contratos nuevos también se aprecia en Murcia: el alquiler medio de los nuevos contratos alcanzó los 560 euros mensuales, un 14,3% más que la media general de 490 euros. La rentabilidad bruta estimada de esos nuevos contratos fue del 7,8%, frente al 6,7% del conjunto de contratos de vivienda habitual en esa comparativa.