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Águilas

El Ayuntamiento suma un nuevo disuasorio para 16 vehículos

El solar ha sido cedido temporalmente por los propietarios para convertirlo en aparcamiento

El solar ubicado entre las calles Cassola y Francisco Rabal de Águilas.

El solar ubicado entre las calles Cassola y Francisco Rabal de Águilas. / A.A.

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L.O.

Águilas suma un nuevo aparcamiento disuasorio con espacio para 16 vehículos, gracias a la cesión temporal de los propietarios del solar ubicado entre las calles Cassola y Francisco Rabal para acoger este nuevo uso como aparcamiento.

En virtud del acuerdo con el Ayuntamiento de Águilas, el Consistorio asumió las labores de limpieza, acondicionamiento y adecuación del solar, según explicaron el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, y el concejal de Urbanismo, José Luis Moreno.

Esta actuación, destacó el Ayuntamiento, que tiene como objetivo la ampliación de la oferta de estacionamiento en el centro urbano, así como facilitar la movilidad, especialmente, durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

Tanto el alcalde como el edil de Urbanismo señalaron la importancia de este tipo de actuaciones, que permiten poner en valor espacios que se encontraban sin uso y ofrecer una respuesta a la creciente demanda de plazas de aparcamiento en el casco urbano, una necesidad que se intensifica durante la temporada estival.

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Asimismo, Cristóbal Casado avanzó que el Consistorio mantiene actualmente negociaciones con los propietarios de otros solares del municipio con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos que permitan habilitar más aparcamientos disuasorios, contribuyendo así a mejorar la movilidad y el acceso al centro de la ciudad.

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