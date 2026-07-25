Movilidad
Vox reclama alternativas de transporte para llegar al Thader y la Condomina
El partido centra su solicitud en los jóvenes de Abanilla, Fortuna y Molina de Segura
Vox ha registrado en la Asamblea Regional una iniciativa para exigir a la Comunidad la creación de un servicio de transporte público interurbano que conecte los municipios de Abanilla, Fortuna y Molina de Segura con los centros comerciales Nueva Condomina y Thader.
El portavoz del grupo parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido esta propuesta argumentando que los jóvenes de estos municipios "no cuentan con un servicio de transporte público que los desplace hasta los centros comerciales de Murcia. No tienen alternativas", lamentó.
En este sentido, explicó que la iniciativa pretende dar respuesta a una demanda de numerosos jóvenes y familias que, en la actualidad, carecen de un medio de transporte que les permita desplazarse de forma segura y autónoma. Asimismo, el parlamentario criticó la falta de respuesta del Ejecutivo regional ante esta "necesidad" e insistió en que la Administración debe facilitar alternativas reales de movilidad para la juventud.
"Nuestros jóvenes necesitan alternativas en vez de estar abocados a estar en la calle con la inseguridad que reina en nuestros barrios y en nuestros municipios", concluyó.
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
- Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
- Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
- Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'