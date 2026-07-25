Vox reclama alternativas de transporte para llegar al Thader y la Condomina

Vox ha registrado en la Asamblea Regional una iniciativa para exigir a la Comunidad la creación de un servicio de transporte público interurbano que conecte los municipios de Abanilla, Fortuna y Molina de Segura con los centros comerciales Nueva Condomina y Thader.

El portavoz del grupo parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido esta propuesta argumentando que los jóvenes de estos municipios "no cuentan con un servicio de transporte público que los desplace hasta los centros comerciales de Murcia. No tienen alternativas", lamentó.

En este sentido, explicó que la iniciativa pretende dar respuesta a una demanda de numerosos jóvenes y familias que, en la actualidad, carecen de un medio de transporte que les permita desplazarse de forma segura y autónoma. Asimismo, el parlamentario criticó la falta de respuesta del Ejecutivo regional ante esta "necesidad" e insistió en que la Administración debe facilitar alternativas reales de movilidad para la juventud.

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"Nuestros jóvenes necesitan alternativas en vez de estar abocados a estar en la calle con la inseguridad que reina en nuestros barrios y en nuestros municipios", concluyó.