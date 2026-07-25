Emergencias
La Región de Murcia envía efectivos a los incendios de Ávila y Madrid
Un total de 20 unidades terrestres y un helicóptero partieron sobre las once de la mañana para ayudar en las labores de extinción
Con casi 80.000 personas evacuadas, los incendios que están teniendo lugar en Madrid y en Ávila siguen avanzando. Como la situación no mejora el Gobierno regional envió esta mañana un dispositivo de ayuda para colaborar en la lucha contra el fuego en ambos territorios.
Concretamente, partieron hacia el centro de país 20 bomberos y técnicos con 9 vehículos y un helicóptero. En el equipo van 12 bomberos forestales, dos agentes medioambientales, dos capataces coordinadores, un técnico de extinción, un oficial de seguridad, un oficial de enlace, un analista, dos vehículos autobomba y siete ligeros. Además del helicóptero.
Todas estas unidades pretenden llegar hasta el puesto de mando de Navaluenga, en la parte que afecta a la provincia de Ávila.
Marcos Ortuño, consejero Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, aprovechó la situación para recordar que "la Región de Murcia siempre coopera, si es posible, con las comunidades afectadas por el fuego o que se enfrenten a situaciones de especial gravedad". Por otra parte, señaló que en momentos de emergencias es "fundamental permanecer unidos". Asimismo, señaló que la semana pasada también se enviaron efectivos para combatir el incendio forestal declarado en Teruel.
Las autoridades comentaron que el envío de estos equipos no afecta a la capacidad de respuesta de la Comunidad ante posibles incidencias que pudieran surrgir.
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