Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Metales pesados Mar MenorAgresión sexual CartagenaTiempo fin de semanaPlanes fin de semana MurciaLa Niña entrevista MurciaIncendio Madrid
instagramlinkedin

Emergencias

La Región de Murcia envía efectivos a los incendios de Ávila y Madrid

Un total de 20 unidades terrestres y un helicóptero partieron sobre las once de la mañana para ayudar en las labores de extinción

Varios bomberos y agentes medioambientales que partieron hacia Madrid.

Varios bomberos y agentes medioambientales que partieron hacia Madrid. / L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

Con casi 80.000 personas evacuadas, los incendios que están teniendo lugar en Madrid y en Ávila siguen avanzando. Como la situación no mejora el Gobierno regional envió esta mañana un dispositivo de ayuda para colaborar en la lucha contra el fuego en ambos territorios.

Concretamente, partieron hacia el centro de país 20 bomberos y técnicos con 9 vehículos y un helicóptero. En el equipo van 12 bomberos forestales, dos agentes medioambientales, dos capataces coordinadores, un técnico de extinción, un oficial de seguridad, un oficial de enlace, un analista, dos vehículos autobomba y siete ligeros. Además del helicóptero.

Camiones y coches que partieron en el contingente hacia Madrid.

Camiones y coches que partieron en el contingente hacia Madrid. / CARM

Todas estas unidades pretenden llegar hasta el puesto de mando de Navaluenga, en la parte que afecta a la provincia de Ávila.

Marcos Ortuño, consejero Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, aprovechó la situación para recordar que "la Región de Murcia siempre coopera, si es posible, con las comunidades afectadas por el fuego o que se enfrenten a situaciones de especial gravedad". Por otra parte, señaló que en momentos de emergencias es "fundamental permanecer unidos". Asimismo, señaló que la semana pasada también se enviaron efectivos para combatir el incendio forestal declarado en Teruel.

Noticias relacionadas

Las autoridades comentaron que el envío de estos equipos no afecta a la capacidad de respuesta de la Comunidad ante posibles incidencias que pudieran surrgir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
  2. El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
  3. Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
  4. Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
  5. Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
  6. Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
  7. Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros
  8. Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix

La Región de Murcia envía efectivos a los incendios de Ávila y Madrid

La Región de Murcia envía efectivos a los incendios de Ávila y Madrid

La Región de Murcia actúa sobre más de 300 hectáreas del 'Barranco de Italia'

La Región de Murcia actúa sobre más de 300 hectáreas del 'Barranco de Italia'

Rubén Serrano: "Somos la generación más formada y la que menos puede emanciparse"

Alivio térmico para este fin de semana en la Región de Murcia: temperaturas por debajo de los 40 grados en todo el territorio

Alivio térmico para este fin de semana en la Región de Murcia: temperaturas por debajo de los 40 grados en todo el territorio

Comienza la excavación para edificar un nuevo inmueble de viviendas para jóvenes

Comienza la excavación para edificar un nuevo inmueble de viviendas para jóvenes

La Comunidad destinará en dos años 24 millones para obras en los municipios

Vox reclama alternativas de transporte para llegar al Thader y la Condomina

Vox reclama alternativas de transporte para llegar al Thader y la Condomina

Denuncian problemas con la climatización en el sanatorio mental Luis Valenciano de Murcia: "Los residentes están asfixiados"

Denuncian problemas con la climatización en el sanatorio mental Luis Valenciano de Murcia: "Los residentes están asfixiados"
Tracking Pixel Contents