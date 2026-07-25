La Región de Murcia actúa sobre más de 300 hectáreas del 'Barranco de Italia'

La Comunidad actúa sobre 327 hectáreas del 'Barranco de Italia' en la que, según comunicaron en una nota de prensa, constituye una de las actuaciones forestales "más importantes desarrolladas recientemente en la Región de Murcia".

En pleno periodo estival y con el riesgo de incendio forestal disparado en gran parte de este territorio del levante español, los especialistas exigen al Gobierno regional una actuación mucho más intensa sobre los bosques para reducir, en la medida de lo posible, el impacto de estos siniestros.

Los trabajos ejecutados en este espacio natural que se encuentra en Cehegín se para "reforzar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático y mejorar la conservación del patrimonio natural del noroeste regional". La inversión total para estas labores fue de 565.487 euros y los trabajos terminaron a finales de junio.

Un camino dentro de la Sierra de Lavia en Cehegín. / CARM

Pino carrasco

Uno de las especies más debilitadas por las sequías de los últimos años en la Región de Murcia y por el poco frío que hace en invierno es el pino carrasco. En varios de los principales montes ha sido notable el debilitamiento que ha sufrido la masa forestal del que es el árbol más típico de la Región. El Ejecutivo municipal atribuye las causas de este debilitamiento -además de a la sequía y a las altas temperaturas- al exceso de densidad forestal.

Esto incrementa la 'competencia' entre los árboles por agua y nutrientes y eleva el riesgo de incendio forestal. Precisamente para proteger al pino carrasco, se llevó a cabo el proyecto anteriormente mencionado. Mediante la "selvicultura adaptativa" (tratamientos selectivos sobre la planta) se busca favorecer el crecimiento de ejemplares más vigorosos, así como mejorar la estructura ecológica del monte y facilitar la regeneración natural de especies autóctonas.

Concretamente, se realizaron "clareos y claras selectivas", eliminación de pies dominados o debilitados, tratamientos preventivos sobre combustible forestal y adecuación de caminos forestales para mejorar la accesibilidad y reforzar las tareas de vigilancia y extinción de incendios.

Nuevas tecnologías

Uno de los elementos más destacados del proyecto, según explicaron, fue la incorporación de herramientas avanzadas de digitalización y tecnología de precisión aplicadas a la planificación forestal.

Los trabajos se apoyan en sistemas de información geográfica, tecnología LIDAR y técnicas de teledetección que permiten disponer de cartografía de alta precisión para optimizar las intervenciones y mejorar la eficiencia de los recursos públicos destinados a conservación ambiental.

Por otro lado, el proyectó analizó el aprovechamiento de la biomasa obtenida durante los tratamientos. Esto, en sus palabras, "contribuyó a reducir la acumulación de material combustible en el monte". De forma más concreta, se extrajeron 4.800 toneladas de biomasa forestal certificada, por un valor de 220.000 euros. Este aprovechamiento se integra en un sistema de pago en especie que permite reinvertir recursos en nuevas actuaciones selvícolas y ampliar la superficie gestionada.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que “la Región de Murcia ha realizado una apuesta sin precedentes por adaptar sus montes al nuevo escenario climático, con actuaciones que permiten anticiparnos al deterioro forestal y proteger nuestros ecosistemas de forma sostenible”.

Subrayó, además, que “estos trabajos mejoran la salud de las masas forestales, reducen significativamente el riesgo de grandes incendios y favorecen la biodiversidad, al tiempo que generan actividad económica y empleo verde en las zonas rurales”.

La actuación fue financiada íntegramente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, dentro del componente destinado a la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.