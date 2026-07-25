Denuncian problemas con la climatización en el sanatorio mental Luis Valenciano de Murcia: "Los residentes están asfixiados"

Los trabajadores de la residencia para enfermos mentales crónicos Luis Valenciano, ubicada en la pedanía murciana de El Palmar, denuncian la situación que atraviesa la climatización de este centro, con el riesgo que supone para los usuarios. En medio de la tercera ola de calor que sufre la Región de Murcia en las últimas tres semanas, con temperaturas que sobrepasan los 40 grados a diario, una de las plantas del centro no tiene aire acondicionado, según reclama el personal.

Para paliar el calor se han instalado dos dispositivos de aire acondicionado portátiles, los cuales resultan "ineficaces, ya que mueven más calor que frío", según indican, por lo que "los residentes están asfixiados y cuentan con dificultades para conciliar el sueño por las noches".

Seguidamente, comentan que se instaló una consola de aire acondicionado para mejorar la climatización del personal y los residentes, pero la medida no fue suficiente para enfriar las habitaciones. Por lo que, se procedió a incluir dentro de las habitaciones los dispositivos portátiles, dejando al resto de habitaciones sin climatización.

Esta situación no se queda en un único módulo del centro de salud mental, en otro de los departamentos la climatización tampoco funciona. Esta situación propició que los enfermos se empezaran a repartir por las demás áreas de la residencia teniendo algunos usuarios problemas de salud debido al calor.

"El bienestar está garantizado"

Desde la Consejería de Política Social, órgano a cargo de la residencia de salud mental Luis Valenciano, aseguran que "el bienestar de los usuarios está garantizado". Explican que de los 10 sistemas de climatización del centro, dos están siendo reemplazados, y a lo largo del pasado viernes volverán a estar operativos.

Asimismo, señalan que otros dos aparatos de aire acondicionado han registrado una incidencia puntual debido a las altas temperaturas, y están en proceso de reparación.

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Por último, confirman que el equipo profesional de la residencia, siguiendo el protocolo de actuación para prevenir efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, ha trasladado a los residentes de las zonas afectadas a otras, climatizadas, mientras se efectúan las reparaciones.