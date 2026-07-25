La Comunidad destinará en dos años 24 millones para obras en los municipios

La Comunidad destinará 24 millones de euros durante los próximos dos años al Plan de Obras y Servicios y al Plan de Pedanía, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos. Así lo anunciaron este viernes desde San Esteban tras la reunión del Consejo Regional de Cooperación Local, donde se aclararon los criterios, objetivos y prioridades de ambos programas.

Para la elaboración de ambos proyectos, el Ejecutivo regional ha contado con la colaboración de los ayuntamientos; de hecho, "todas las actuaciones que se han programado han sido propuestas por ellos, mediante los correspondientes acuerdos municipales", explican fuentes autonómicas.

En este sentido, "la aprobación de los criterios de estos planes de cooperación para 2026 y 2027 es una magnífica noticia para los municipios de la Región , puesto que se trata de una inversión de 24 millones de euros que permitirá seguir mejorando infraestructuras, servicios y espacios públicos, especialmente en aquellos municipios con menos recursos", explicó el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que presidió la reunión del Consejo.

Asimismo, el consejero celebró la participación de los consistorios, que trasladaron sus necesidades y propuestas, lo que en su opinión garantiza que las inversiones "lleguen donde realmente son necesarias".

Así, el Plan de Obras y Servicios 2026-27, que beneficia a los 41 municipios de la Región de menos de 50.000 habitantes, tendrá una dotación de 18 millones de euros, lo que supone una inversión anual de 9. Los ayuntamientos ya han presentado los proyectos que quieren incluir, que están siendo revisados por parte del Servicio de Asesoramiento Técnico de la Dirección General de Administración Local y sometidos a exposición pública. El próximo trámite será su aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

Los criterios seguidos para llevar a cabo la distribución de los 18 millones de euros incluyen el número de habitantes, la dispersión territorial y el déficit de infraestructuras y equipamientos de cada municipio, en función del coste efectivo de los servicios. No obstante, se reserva el 10% del presupuesto para los ocho municipios menores de 5.000 habitantes "con el propósito de cumplir una función de nivelación y solidaridad". Con este fin recibirán una aportación adicional de 13.775 euros cada uno.

Pedanías y diputaciones

Por su parte, el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2026-27 se dirige a los cuatro municipios de mayor tamaño de la Región. Dispondrá de un presupuesto total de 6 millones de euros, 3 cada año de vigencia.

El objetivo es financiar la realización de infraestructuras de carácter básico y otras de competencia municipal, localizadas en zonas periféricas o deprimidas de tal forma que se corrijan desequilibrios de equipamientos e infraestructuras en relación con otras zonas más céntricas y desarrolladas

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En esta ocasión, Murcia dispondrá de 2,7 millones de euros, Cartagena contará con 1,4 millones de euros, Lorca recibirá 1,1 millones de euros y Molina de Segura tendrá 672.000 euros para financiar proyectos con cargo a este plan.