Comienza la excavación para edificar un nuevo inmueble de viviendas para jóvenes

"Iniciamos, tras haber finalizado los trabajos del estudio geotécnico y el proyecto básico y obtenida la correspondiente licencia de obras, la intervención arqueológica previa al comienzo de las obras de reedificación de nueve viviendas y diez garajes en la calle Álamo, esquina con calle Rubira". Así lo ha anunciado este viernes la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, quien ha destacado que esta actuación supone un nuevo paso en la recuperación del casco histórico de la ciudad y en la apuesta del Gobierno de Lorca por incrementar el parque público de vivienda destinada a jóvenes.

María Hernández ha explicado que las excavaciones arqueológicas tienen como finalidad "poner en valor los posibles restos arqueológicos que puedan aparecer en este espacio, garantizando su correcta conservación y preservación". En este sentido, ha subrayado que "nuestro compromiso no se centra solo en construir vivienda pública y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna, sino también en garantizar que todas las actuaciones de reedificación se desarrollen respetando el patrimonio histórico y cultural de Lorca".

Los trabajos arqueológicos, bajo la dirección de José Manuel Crespo, tendrán una duración aproximada de dos meses y cuentan con una inversión superior a los 60.000 euros. Parte de esta actuación será financiada mediante una subvención de 30.000 euros concedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, enmarcada dentro del Plan Director de Recuperación del Casco Histórico de la Ciudad de Lorca para actuaciones arqueológicas y estudios geotécnicos.

Una vez finalice la intervención arqueológica comenzará de forma inmediata la construcción del edificio, que se levantará sobre una parcela de 298 metros cuadrados, distribuida en sótano, planta baja, dos alturas y bajo cubierta, y que deberá conservar la fachada y los elementos singulares del inmueble para respetar la protección del recinto histórico.

"La protección de nuestros vecinos está por encima de todo" La Junta de Gobierno Local de Lorca ha acordado incoar un procedimiento de orden de ejecución contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en su condición de propietaria de tres viviendas unifamiliares tipo tríplex situadas en la diputación de Río, con el objetivo de que proceda a su inmediata limpieza, aseguramiento y tapiado para garantizar la seguridad, la salubridad y la convivencia en el entorno. "La protección de nuestros vecinos está por encima de todo. No vamos a permitir que existan inmuebles abandonados que supongan un foco de insalubridad, inseguridad o degradación urbana. Los propietarios tienen obligaciones y el Ayuntamiento va a exigir que las cumplan", ha afirmado la edil.

La promoción incluirá nueve viviendas, tres de ellas con una superficie útil de 53 metros cuadrados y las seis restantes de 70 metros cuadrados, además de diez plazas de garaje. La superficie útil total edificable alcanzará los 555 metros cuadrados y la inversión prevista para su construcción asciende a 1,6 millones de euros. "Se está haciendo más que nunca por el casco antiguo de la ciudad. Tenemos que cambiar solares vacíos y ruinas por grúas que levanten viviendas para jóvenes lorquinos, para que en un futuro formen aquí su familia. Estamos dando pasos firmes para recuperar el casco histórico de Lorca, devolverle la vida que nunca debió perder y generar nuevas oportunidades para la vida social, el comercio y la restauración", ha manifestado Hernández.

Las viviendas estarán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos comprendidos entre 2,5 y 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), ampliándose el límite hasta cinco veces en el caso de familias numerosas o personas con discapacidad. El precio del alquiler será de siete euros por metro cuadrado útil, mientras que las plazas de garaje tendrán una renta de cinco euros por metro cuadrado. Asimismo, todas las viviendas dispondrán de la máxima calificación energética A, serán completamente accesibles y se ejecutarán con los más altos estándares de calidad constructiva y eficiencia energética.

La edil de Urbanimo, además, ha informado que el Consejo de Gobierno de la CARM ha aprobado este jueves una ayuda de casi 400.000 euros, para la construcción de este nuevo inmueble destinado a viviendas para jóvenes. Esta actuación forma parte de un plan regional más amplio para incorporar 25 nuevas viviendas públicas al casco histórico de Lorca, siendo la financiación de este proyecto procedente de los Fondos Next Generation, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Plan Lorca, el Ministerio de Vivienda y fondos propios del Ayuntamiento de Lorca.

Noticias relacionadas

"Anunciamos que íbamos a recuperar el casco antiguo y los hechos están demostrando que se están dando pasos agigantados. Estamos construyendo el casco histórico del futuro sin renunciar a nuestra identidad. Cada solar que se edifica, cada fachada que se recupera y cada nueva vivienda que se incorpora contribuyen a consolidar un modelo de ciudad más atractivo, más habitable y con mayores oportunidades para todos los lorquinos y en eso seguiremos trabajando", ha concluido María Hernández.