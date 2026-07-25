Asaja reclama una PAC más sencilla, rentable y adaptada a la agricultura mediterránea

La presidencia del Consejo de la Unión Europea ha hecho pública una nueva versión consolidada del proyecto de Reglamento que definirá las condiciones de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, un texto que servirá de base para las negociaciones de la futura política agraria europea durante los próximos meses.

La propuesta plantea un cambio de enfoque respecto al actual marco normativo, apostando por una PAC más sencilla, flexible y orientada a resultados. El documento reconoce la necesidad de sustituir un sistema basado en obligaciones cada vez más complejas por otro sustentado en incentivos, simplificación administrativa y una mayor capacidad de decisión por parte de los Estados miembros, que podrán adaptar las medidas a las características productivas de cada territorio.

El texto contempla la posibilidad de establecer excepciones justificadas por circunstancias climáticas adversas, plagas o problemas agronómicos. / La Opinión

Desde Asaja Región de Murcia se valora positivamente esta orientación, aunque la organización advierte de que «el verdadero alcance de la reforma dependerá de cómo se concrete finalmente el Reglamento y de la aplicación que realice España”.

Apoyo a la renta

Entre las principales novedades del texto figura el mantenimiento de las ayudas directas a la renta como principal instrumento de apoyo de la Política Agrícola Común, dirigidas a quienes desarrollen una actividad agraria real y contribuyan a la seguridad alimentaria europea.

El Reglamento deja en manos de los Estados miembros la definición de conceptos clave como agricultor activo, actividad agraria o hectárea admisible, un aspecto que será determinante para el reparto de las ayudas.

Asaja Región de Murcia considera «imprescindible que esa definición no excluya a explotaciones familiares, profesionales o pluriactivas, especialmente en territorios como la Región de Murcia, donde la diversificación de ingresos constituye una realidad habitual del sector agrario».

El agua, una prioridad

La propuesta sitúa entre sus prioridades la protección de la calidad del agua, el uso sostenible de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático, cuestiones especialmente sensibles para la agricultura del sureste español.

Asimismo, contempla la posibilidad de que los Estados miembros establezcan medidas específicas de apoyo en aquellas zonas afectadas por contaminación por nitratos, con el objetivo de reducir su impacto y recuperar las masas de agua.

En este ámbito, Asaja Región de Murcia reclama que «cualquier medida se sustente en criterios científicos y evaluaciones objetivas que analicen todas las fuentes de contaminación, evitando atribuir exclusivamente al sector agrario responsabilidades que también corresponden a otros focos de origen urbano, industrial o derivados de deficiencias en las infraestructuras de saneamiento».

Más flexibilidad ambiental y menos cargas administrativas

Otro de los cambios relevantes es la sustitución del actual sistema de condicionalidad por un modelo basado en prácticas de protección ambiental que cada Estado miembro podrá diseñar en función de sus necesidades, con el objetivo de conservar los suelos, proteger las aguas y favorecer la biodiversidad.

El texto también contempla la posibilidad de establecer excepciones justificadas por circunstancias climáticas adversas, plagas o problemas agronómicos.

Para ASAJA, este planteamiento supone «un avance respecto al modelo vigente, aunque insiste en que la flexibilidad deberá traducirse en una reducción efectiva de la burocracia y de las obligaciones documentales que actualmente soportan agricultores y ganaderos”.

Relevo generacional

La futura PAC también refuerza las medidas destinadas a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y el relevo generacional, además de ampliar el apoyo a inversiones relacionadas con la modernización de explotaciones, la digitalización, la agricultura de precisión, la eficiencia hídrica, las energías renovables y la gestión de riesgos.

No obstante, ASAJA Región de Murcia considera «que estas políticas solo serán eficaces si van acompañadas de una rentabilidad suficiente para las explotaciones, en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, la competencia de terceros países y el aumento de las exigencias regulatorias».

Una negociación abierta

El Reglamento se encuentra todavía en fase de negociación, por lo que aspectos esenciales como la definición definitiva del agricultor activo, la modulación de las ayudas directas o los límites máximos por beneficiario podrán modificarse durante la tramitación legislativa.

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Asaja Región de Murcia anuncia que participará activamente en este proceso trasladando a las administraciones españolas y europeas las necesidades específicas de la agricultura mediterránea. La organización defenderá una PAC que garantice la rentabilidad de las explotaciones profesionales, fortalezca la producción de alimentos, reconozca el valor estratégico del regadío eficiente y elimine las trabas burocráticas que lastran la competitividad del sector.