Alivio térmico para este fin de semana en la Región de Murcia: temperaturas por debajo de los 40 grados en todo el territorio

El caos climático vivido durante los últimos días en la Región de Murcia dará paso a un ligero respiro para el fin de esta semana y el inicio de la siguiente. Tras varios días con alertas por calor en, prácticamente, todo momento, este territorio ubicado al sureste de la Península Ibérica solo tendrá una alerta amarilla: el sábado entre la una de la tarde y las nueve de la noche para la Vega del Segura.

Precisamente en esta comarca se registrarán las temperaturas más altas previstas para el sábado -38 grados-. Al respecto de los cielos, la Aemet indica que estarán poco nubosos, con intervalos de nubes. Los vientos soplarán de flojos a moderados. En el litoral predominarán las brisas con intervalos de moderado

Sábado

La noche en la ciudad de Murcia no será más fresca. Se esperan mínimas de 28 grados. En Cartagena las máximas serán ligeramente más bajas; el territorio costero alcanzará los 35 grados y descenderá hasta los 25.

Caravaca de la Cruz, por su parte, tendrá un día soleado y bastante caluroso, con termómetros que se dispararán hasta los 36 grados. Sin embargo, la noche será mucho más ligera: 17 grados.

Lorca seguirá el camino de Cartagena, día soleado -aunque con algunos intervalos nubosos entre las 6.00 y las 12.00 horas- en el que la cifra más alta registrada estará en torno a los 35 grados. Las mínimas, en cambio, serán de 25. En Yecla las máximas también serán de 35 grados, mientras que las mínimas resistirán en torno a los 20 grados.

Si bien el calor se mantiene, estos datos que recoge la Aemet en su web son, sin duda, un alivio teniendo en cuenta las duras jornadas de bochorno que tuvieron lugar entre el martes y el viernes.

El calor amaina en Murcia, pero no demasiado. / Juan Carlos Caval

Domingo

El último día del fin de semana los termómetros seguirán bajando. En la ciudad de Murcia la Aemet espera 37 grados de máximas y 25 de mínimas. Más notable será la bajada en Cartagena: 33 grados de máximas y 25 de mínimas.

En el norte, Caravaca vivirá una jornada bastante más fresca con 33 grados de máximas y 16 de mínimas. En Lorca también habrá un ligero descenso con respecto al sábado. De 35 bajan a 34 las máximas y las mínimas, aunque se mantienen por encima de 20 grados, pasarán de 25 a 21. Yecla tiene un pronóstico similar al de Caravaca, 34 grados durante el día, y 17 en el momento más fresco de la noche.