UGT denuncia "casos continuados de acoso laboral" a los trabajadores de Urgencias del Hospital de Yecla

Insultos, vejaciones, críticas constantes y la ausencia de un calendario laboral para planificar los turnos han propiciado la "situación insostenible en la que se encuentran los trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Castillo de Yecla", según explicó Paqui Sánchez, secretaria general de UGT Región de Murcia.

Esta situación, señaló Sánchez, que no es nueva y proviene de "muchos años de lucha" después de que acontecieran una serie de irregularidades con ventas de guardias en este centro hospitalario, "por la que los facultativos que denunciaron este problema empezaron a sufrir estas acciones". Sin embargo, a pesar de contar con resoluciones favorables en febrero de 2026 para la implantación de una plantilla organizativa de al menos seis meses de antelación y tener una cadencia de turnos de trabajo, el sindicato critica que los trabajadores siguen sin contar con estos recursos.

Por lo que Sánchez explicó que "los turnos de guardias, se siguen manejando de forma arbitraria entre quiénes les bailan el agua a la jefatura del Hospital". Además, incidió en la "falta de medidas ante los informes psicosociales realizados en este servicio, los cuales sin medidas reales para solucionar los problemas, no sirven para nada".

Esto se suma al "hostil" ambiente laboral en el que conviven diversos trabajadores de Urgencias. Sánchez detalló que "a determinadas personas del servicio se les llama hijos de puta o se les hace bullying". En concreto, expuso el caso de una facultativa de este servicio a la que la gerencia del Hospital le abrió dos expedientes disciplinarios en años anteriores, resultando ambos procedimientos archivados, además de uno nuevo este año, con el propósito de lograr su inhabilitación y la de otros compañeros, "cuyo factor común es que todos son extranjeros".

Simultáneamente, a esta medida, la secretaria general de UGT, indicó que el servicio de prevención laboral emitió un informe "de forma unilateral para quitarle las guardias sin basarse en ninguna prueba objetiva". "Esto supone un ataque continuado que merma la salud de cualquier persona", declaró Sánchez, que añadió que "si a esta persona le ocurriese algo, el sindicato a nivel estatal hará todo lo que tenga que hacer porque no todo vale".

Asimismo, Sánchez comentó que la consejera de Salud, Isabel Ayala conoce estas situaciones que están ocurriendo en Yecla al haber sido anteriormente gerente el Servicio Murciano de Salud. Por ello, desde UGT lo que solicitan al SMS es una investigación independiente sobre la gestión del servicio de urgencias, así como la revisión de las actuaciones administrativas relacionadas con los facultativos afectados, una evaluación externa del clima laboral, la adopción de medidas correctivas inmediatas para garantizar un entorno de trabajo respetuoso y libre de conductas incompatibles con el honor y la dignidad profesional. Además de la protección de los profesionales que comuniquen las irregularidades.

"Crecen los casos de acoso en el SMS"

Además de Sánchez, el secretario de Salud Laboral de Servicios Públicos, Enrique Martínez, señaló que "no es un caso aislado y por desgracia están creciendo los casos de acoso y agresiones en el SMS, incluso entre los mismos trabajadores, ya se han visto una veintena de expedientes.

Esto indicó que "es peligroso porque refleja que no se están adoptando las medidas necesarias y que se están empleando medias ineficaces que no dan soluciones al problema que puede ser grave"

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Por último, Martínez instó a que se realice una intervención directa por parte de la consejera, incluso del gobierno regional, para que aumenten las medidas de investigación, se proteja a la víctima y se le dé una solución inmediata.