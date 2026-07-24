La UCAM y Bomberos por Bomberos viajan a Venezuela con una potabilizadora y una misión para revisar edificios dañados

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) pone rumbo a Venezuela para ayudar a paliar los efectos de los dos terremotos que han golpeado el país. La Escuela Politécnica Superior de la institución murciana ha cerrado un convenio con la ONG Bomberos por Bomberos para enviar ayuda humanitaria urgente y, de paso, sentar las bases de un proyecto que irá mucho más allá de esta primera misión: un grupo permanente de evaluación sísmica que nace en Murcia con vocación de futuro.

Agua potable para los campamentos de damnificados

El primer equipo partirá hacia las zonas afectadas el próximo 30 de julio y permanecerá allí hasta el 10 de agosto. Su misión principal será instalar en los campamentos de refugiados una planta compacta de potabilización capaz de tratar 3.000 litros de agua por hora, un recurso vital para los damnificados.

A esa labor se sumará otra igual de importante: los técnicos realizarán diagnósticos en edificios prioritarios del entorno de la Zona 0 (como escuelas y centros sanitarios) para planificar las intervenciones de apuntalamiento necesarias. En este equipo participarán arquitectos e ingenieros que son, a su vez, profesores de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM.

César Javier Claros, presidente de Bomberos por Bomberos, explica la importancia de este tipo de intervenciones: "Cuando ocurre un seísmo de estas características, se rompen tuberías y desagües. Ante esa falta de abastecimiento, una planta potabilizadora permite dar este bien tan necesario a la población".

Un grupo permanente de evaluación sísmica, con sede en Murcia

Más allá de esta misión puntual, el convenio contempla la creación de un grupo permanente de evaluación sísmica con sede en la propia universidad murciana. La idea se apoya en la experiencia acumulada en catástrofes anteriores, como las de Haití en 2010 o Lorca en 2011.

Juan Roldán, decano de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, resume así el espíritu del proyecto: se trata de "fusionar el conocimiento teórico y conceptual de la ingeniería con la operatividad dinámica, activa y eficaz que tiene un grupo de bomberos".

Este equipo mixto (formado por ingenieros, arquitectos y bomberos) centrará sus análisis en las zonas de mayor actividad geológica continua del Mediterráneo, entre las que se incluye la Región de Murcia, junto a Alicante, Almería, Granada y Málaga. El objetivo, además de la prevención directa, es transmitir esta inquietud y esta formación técnica a los futuros ingenieros que se forman en la universidad murciana.