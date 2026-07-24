El SMS cierra su investigación garantizando la salud de los 375 pacientes intervenidos en la trama de las prótesis

El Servicio Murciano de Salud (SMS) concluye en su investigación, tras revisar de forma individualizada a los 375 pacientes a los que el cirujano investigado en la presunta trama del fraude de las prótesis les implantó 'stents', que la salud de estas personas "está garantizada" y que ninguno de ellos habría presentado complicaciones clínicas compatibles con la colocación de material caducado. Todo ello pese a que en tres casos no se pudo acreditar que llevasen implantado material fuera de fecha.

Así lo expuso este viernes el jefe del Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Salud, Leandro Llopis, quien compareció para actualizar los resultados de la investigación sanitaria paralela al procedimiento judicial abierto por un presunto fraude económico relacionado con la facturación de material por casi siete millones de euros y por el que fueron detenidas once personas, entre ellas el cirujano cardiovascular de la Arrixaca Rubén T. M., encargado de intervenir a estos pacientes en un centro concertado de Murcia.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular ha analizado con "exhaustividad" las 467 intervenciones realizadas entre 2018 y 2025

"Lo más importante de este análisis individualizado es que ninguno de los pacientes ha presentado complicaciones clínicas derivadas de un posible implante de material fuera de fecha", aseguró Llopis durante su intervención. La revisión, realizada por el Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Arrixaca, ha analizado las 467 intervenciones practicadas a 375 pacientes entre marzo de 2018 y junio de 2025.

Según el último informe, los especialistas no han encontrado "signos, síntomas ni un patrón evolutivo que desde el punto de vista clínico pudiera considerarse específico o característico de la implantación de una prótesis caducada", dijo Llopis, que estuvo acompañado por el gerente de la Arrixaca, Amancio Marín, y el director médico del centro, Carlos Pérez-Crespo.

Los tres casos sin acreditar

Durante la revisión, Llopis explicó que se localizaron 16 partes de implante con etiquetas correspondientes a prótesis caducadas. Sin embargo, en 13 casos el Servicio de Cirugía Cardiovascular descartó que esas prótesis llegaran a implantarse, mientras que en los tres restantes (0,8% del total) la documentación disponible no permite confirmar que ese material llegara realmente a implantarse. "Con la información actualmente disponible no puede confirmarse que dicho material llegara realmente a implantarse", apuntó.

No obstante, el responsable de Inspección sí precisó que esos tres pacientes se encuentran clínicamente bien y que, además de no existir complicaciones compatibles con la implantación de una prótesis caducada, tampoco existe información suficiente para acreditar que ese material llegara realmente a utilizarse, por lo que insistió en que ninguno de los pacientes presenta afectación clínica compatible con el uso de material caducado. Con las pesquisas realizadas por el SMS, será ahora la investigación judicial la que determine esta situación por las declaraciones de los responsables y las diligencias oportunas.

Del total de los 375 afectados que seguían con vida, 160 acudieron presencialmente a la revisión clínica, mientras que 146 rechazaron asistir, aunque sus historias clínicas y evolución fueron igualmente analizadas por los facultativos, entre ellas consultas, ingresos hospitalarios, urgencias y evolución médica.

Los fallecidos también fueron revisados

La revisión incluyó además a los 69 pacientes fallecidos restantes que fueron intervenidos: Llopis indicó que en ninguno de ellos se identificó una prótesis caducada y el análisis individualizado concluye que la mortalidad observada "está en rangos inferiores a lo que corresponde por edad, por patología y por morbilidad", por lo que el informe clínico no encontraría evidencias de que sus muertes estuviesen relacionadas con el supuesto uso de material caducado.

La Consejería ha anunciado además que todos los pacientes continuarán bajo monitorización y seguimiento sistemático, con "acceso preferente" al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

Por ello, Llopis quiso trasladar "un mensaje de tranquilidad" a los pacientes y sus familias. "La salud de los pacientes está protegida. No hay ninguna afectación clínica vinculada al uso de material no adecuado", aseguró.

La mortalidad observada se ajusta a los parámetros esperados y la causa judicial continúa orientada al presunto fraude económico

Pese a descartar consecuencias sanitarias para los pacientes, la principal línea de investigación continúa siendo un presunto fraude económico en la facturación de material sanitario del SMS.

Llopis apuntó aquí precisamente a las "discrepancias" detectadas entre las hojas de implante, los informes clínicos y la facturación son las que sustentan esa hipótesis. Como ejemplo, indicó que puede darse el caso de que a un paciente no se le implantara ninguna prótesis y, sin embargo, se hubieran facturado materiales que nunca llegaron a utilizarse.

"No contradice el informe de la UDEF"

Preguntado por las diferencias entre estas conclusiones y el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que apuntaba a la posible implantación de prótesis caducadas, Llopis aclaró que no es que exista una contradicción entre las investigaciones que realizó primero la Policía y, posteriormente, las propias del SMS. "No es una información contraria; es distinta", afirmó, ya que el informe policial se elaboró con la información disponible en ese momento, mientras que ahora se dispone de una revisión clínica individualizada de todos los pacientes. "Esta es la información más reciente y, por tanto, la mejor información de la que disponemos ahora", sostuvo.