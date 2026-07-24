Turismo
La Región recibe menos turistas en junio pero logra su segundo mejor registro histórico de pernoctaciones
Los hoteles murcianos alojaron a 145.111 viajeros mientras las tarifas subieron un 4,9% y la ocupación se situó en el 51,88%
Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia registraron en junio un descenso del 2,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 341.396 operaciones, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a la caída, la cifra supone el segundo mejor registro de pernoctaciones en un mes de junio de toda la serie histórica en la Comunidad.
El descenso también se refleja en el número de viajeros: los hoteles murcianos acogieron un 2,39% menos de turistas que en junio del año pasado, con un total de 145.111 visitantes. De ellos, 114.240 eran residentes en España, lo que supone el 78,73% del total, mientras que 30.871 procedían del extranjero (21,27%). En comparación con el año anterior, los viajeros nacionales bajaron un 2,8% y los extranjeros se redujeron un 0,7%.
En cuanto a las pernoctaciones, del total registrado en la Región, 248.858 correspondieron a residentes en España (72,89%) y 92.538 a residentes en el extranjero (27,11%).
Los precios suben pese a la caída de visitantes
A pesar del descenso en la demanda, los precios hoteleros en la Región siguieron al alza. La tarifa media diaria por habitación se situó en 81,29 euros, un 4,9% más que un año antes. De forma general, los precios en los establecimientos murcianos subieron un 2,67% respecto a junio del año pasado.
El grado de ocupación hotelera en la Comunidad se quedó en el 51,88% durante el pasado mes de junio, mientras que el sector dio empleo a 2.620 personas, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
Baleares, a la cabeza de la ocupación en España
A nivel nacional, Baleares fue la comunidad autónoma con mayor grado de ocupación por plaza en junio, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y la Comunidad Valenciana (68,33%). En el extremo opuesto se situaron Castilla-La Mancha (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).
Si se atiende al total de pernoctaciones registradas en toda España, Baleares también lideró el ranking con el 24,84% del total, por delante de Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).
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