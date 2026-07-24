La Región exige al Ministerio todos los estudios sobre el acuífero del Mar Menor

Las diferencias sobre el papel que desempeña el acuífero Cuaternario en el deterioro del Mar Menor han vuelto a aflorar entre el Gobierno regional y el Ministerio para la Transición Ecológica. A la espera de que el Ejecutivo central haga públicos los resultados completos de sus investigaciones, la Comunidad Autónoma reclamará acceso a todos los estudios para conocer las conclusiones en las que se sustentan los avances difundidos hasta ahora.

El Gobierno regional exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que facilite toda la información disponible sobre el estado del acuífero del Campo de Cartagena y su posible influencia sobre el Mar Menor. La petición será trasladada este viernes durante la reunión del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor, el órgano rector encargado de administrar los derechos de la laguna como personalidad jurídica.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor explicaron a preguntas de La Opinión que solicitarán a la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas información detallada sobre los estudios realizados en las masas de agua subterráneas y superficiales del Campo de Cartagena, junto con las conclusiones alcanzadas acerca de la posible afección del acuífero al estado ecológico de la laguna.

La iniciativa responde a las declaraciones realizadas el pasado 29 de junio por la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, quien aseguró que «en estos primeros avances de la investigación parece deducirse que la principal amenaza para el Mar Menor no parece ser el acuífero, tan denostado, sino las avenidas en episodios de lluvias intensas, cuyos arrastres contaminantes son causantes de los mayores desequilibrios».

Frente a esas afirmaciones, el Ejecutivo murciano, que viene defendiendo el papel crucial del acuífero en la contaminación de la laguna, considera necesario conocer sin más demora los datos científicos que maneja el Ministerio para determinar cuál es la situación real del Cuaternario, cómo evolucionan las aguas subterráneas del Campo de Cartagena y qué relación mantienen con las aportaciones que alcanzan el Mar Menor. La Comunidad sostiene que toda investigación relevante debe ser compartida con las administraciones implicadas y con los científicos que asesoran sobre la evolución de la laguna antes de extraer conclusiones sobre el origen de los aportes contaminantes.

Reunión del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con la nueva comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, Laura Martín Murillo. / Oficina Técnica del Mar Menor

La petición también se dirigirá al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que solicitará los trabajos que haya realizado o esté desarrollando sobre la relación entre el acuífero y el estado ecológico del Mar Menor. La documentación requerida incluirá la metodología empleada, los datos analizados, los resultados obtenidos y las principales conclusiones alcanzadas hasta el momento.

El Gobierno regional defenderá igualmente que todos los informes y estudios disponibles sean analizados de forma conjunta y trasladados a los órganos científicos y de participación vinculados a la protección del Mar Menor, con el objetivo de disponer de un diagnóstico completo, actualizado y compartido sobre el estado del acuífero y su posible influencia sobre el ecosistema.

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Las investigaciones del Ministerio se desarrollan desde hace tres años dentro de la línea 8.2 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotada con 10 millones de euros. Los trabajos han incluido la instalación de 36 sondeos de investigación en el Campo de Cartagena, más de 700 mediciones del nivel de las aguas subterráneas y el análisis de 230 muestras de agua obtenidas en diez campañas de seguimiento. Según el Ministerio, esa información permitirá elaborar un modelo numérico sobre el funcionamiento hidrogeológico de la cuenca y su relación con la laguna, cuyos resultados completos serán presentados en un simposio científico previsto para otoño.