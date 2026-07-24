El PSOE lleva a la Fiscalía la situación del CEIS por "estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos"

Antes de que Gobierno regional y sindicatos anunciasen este viernes que alcanzaban un preacuerdo para las mejoras salariales y laborales de la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), el diputado regional socialista Fernando Moreno anunciaba horas antes que el PSOE había trasladado a la Fiscalía la situación del CEIS "por estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos".

Moreno volvía a denunciar "la falta de medios humanos y materiales que sufre el CEIS" e indicó que este viernes, precisamente, faltaban siete bomberos en los 15 parques de la Región de Murcia.

"Ante esto, y después de haber utilizado los mecanismos institucionales a nuestro alcance con iniciativas en la Asamblea Regional y en los ayuntamientos, de haber pedido la dimisión del consejero Marcos Ortuño y después de haber denunciado esta situación numerosas veces en los medios de comunicación, nos hemos visto en la obligación moral de acudir a la Fiscalía y que sea esta quien valore lo que a nuestro juicio es una verdadera negligencia", aseguró.

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Explicó que el PSRM llevaba esta situación a la Fiscalía porque el Gobierno de López Miras "estaba dando la espalda a las reclamaciones de los bomberos", porque "aun sabiendo y conociendo la situación crítica que atraviesa el Consorcio y que no se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía, el Ejecutivo regional continúa con esa actitud negligente". El diputado socialista recordó que fueron los propios mandos de los bomberos del CEIS, a través de un informe, los que advirtieron de que no podían garantizar la seguridad de la ciudadanía y el Gobierno de López Miras los desacreditaba y miraba para otro lado.