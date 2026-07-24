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¿Qué hacer este fin de semana en la Región de Murcia? Verbena marinera, feria de hamburguesas y teatro solidario
San Pedro del Pinatar y Águilas celebran un popurrí de eventos musicales, gastronómicos, artesanales y deportivos, mientras Lorquí y Portmán siguen con sus fiestas
Tras tres olas de calor, llega un respiro: el 25 y 26 de julio no suben las temperaturas y desaparecen las alertas en casi toda la Región, justo a tiempo para un fin de semana cargado de eventos de norte a sur de la Comunidad. Fiestas patronales en Lorquí y Portman, festivales de música en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena, mercados marineros y piratas en Águilas y Los Alcázares y hasta comedia de altura en Caravaca con Imanol Arias y María Barranco. Repasamos, de centro a costa, todo lo que ofrece la Región este sábado y domingo.
Lorquí despide sus fiestas con pasacalles, misa y fuegos artificiales
Empezando desde el centro de la Región, se encuentra el municipio de Lorquí en el que este 25 de julio terminan sus fiestas patronales que comenzaron hace dos semanas. El broche final de este sábado estará protagonizado por un pasacalles con charanga, un evento emotivo con Santiago Siente y una misa con una posterior procesión de Santiago Apóstol. La noche culminará con un gran despliegue de fuegos artificiales junto al ayuntamiento.
San Pedro del Pinatar: teatro solidario, rock y hamburguesas
Del centro al sureste murciano se encuentra el paraíso salado: San Pedro del Pinatar. La programación del sábado 25 incluirá la representación teatral, de carácter cómico, de Ese no en el Teatro Geli Albaladejo. La función tendrá carácter solidario y su recaudación se destinará a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Al mismo tiempo, tendrá lugar el Festival Sal de Rock a las 20:00 horas en el Parque Mar de Reyes de España. La entrada será gratuita y el cartel contará con las actuaciones de Leize, Scarecrow Avenue, Doble Esfera y Motorhits.
En el mismo parque situado en Lo Pagán, el domingo a las diez y media de la noche se celebrará una nueva Verbena Marinera a cargo de Nueva Línea, una orquesta de Tenerife formada íntegramente por mujeres que ha alcanzado una amplia repercusión en redes sociales, gracias a su canción Un beso.
Ambos días, continuará The Burger Week en el Recinto Ferial: una feria de hamburguesas de distintas foodtrucks -con opciones aptas para veganos y celíacos-. La programación gastronómica se completa cada noche con sesiones de DJ, un tributo al Canto del Loco y puestos de artesanía.
Los Alcázares iza las velas con ritmo
A un cuarto de hora en coche de San Pedro se encuentra Los Alcázares donde podrás disfrutar de un mercado pirata y un torneo de bolos. Además, el sábado termina la sexta edición del festival sostenible Fan Futura Fest en el que actuarán grandes nombres de la Región, como Walls –cuyo único concierto en Murcia es en el festival–, Soge Culebra y Lorna, además de nombres más nacionales como Cupido, D.Valentino y Selecta.
Un fuerte oleaje de melodías en Cartagena
Un poco más al sur, Cartagena dará por finalizada La Mar de Músicas este fin de semana. Acogerá una jornada llena de música flamenco, africana e internacional: María Marín, Virginia Dembélé, La Niña, Rubén Bladés, La Sra. Tomasa y Carlangas. A continuación, el domingo vendrá la Unión Musical de Torre Pacheco a dar un concierto gratuito en la Plaza Héroes de Cavite en la iniciativa “De mar, puerto y bandas”.
Portmán honra a su patrón, Santiago Apóstol
A los pies de la sierra minera cartagenera, Portmán vive el día grande de sus fiestas patronales, iniciadas el 22 de julio y que terminan el domingo 26. El sábado 25 habrá procesiones en honor a Santiago Apóstol, cohetes, bailes y campeonatos de parchís, tenis, dominó y petanca.
Águilas combina jazz, mar y aire
En la costa, Águilas estrena el sábado el VI Festival de Águilas Jazz con la banda Zoot Suiters, septeto de swing, jazz y blues formado por músicos de Murcia y Alicante. La localidad suma también un torneo de baloncesto, un mercado marinero, grabación gratuita con dron sobre el cielo aguileño y una travesía a nado hasta la isla del Fraile.
Caravaca se ríe con Imanol Arias y María Barranco
Cerramos en el noroeste. Caravaca de la Cruz acoge el sábado 25, dentro de su Semana de Teatro, la comedia Mejor no decirlo, protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, sobre esos temas que uno prefiere guardarse pero contados con humor. Las entradas, a 15 euros, siguen disponibles.
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