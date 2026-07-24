Preacuerdo histórico para el CEIS: más efectivos y mejores retribuciones para los bomberos de la Región de Murcia

Preacuerdo histórico para mejorar las condiciones laborales y salariales de los bomberos de la Región de Murcia: contempla la incorporación de hasta noventa plazas más hasta 2028 o la reducción de las guardias. El Gobierno murciano y los sindicatos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) alcanzaron este viernes este preacuerdo de mejora de las condiciones laborales de los más de 300 efectivos que hay ahora mismo en la plantilla y con el que se pretende apagar el 'fuego' de las últimas semanas generado tras las denuncias del PSOE este mismo viernes asegurando que llevaría a la Fiscalía la situación "por estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos".

El documento del Gobierno regional pactado con los sindicatos, al que ha tenido acceso este periódico y que deberá ser refrendado en los próximos días, contempla la incorporación de 30 bomberos-conductores especialistas al año, la reducción progresiva de la jornada hasta las 57 guardias anuales y nuevos precios para los servicios extraordinarios.

El pacto para mejorar las condiciones laborales del personal del CEIS llega después de 16 años con el mismo acuerdo marco: el que se firmará recoge un paquete de medidas para el periodo 2026-2028 centrado en el aumento de efectivos, la reducción de la jornada, la mejora de las retribuciones extraordinarias y el desarrollo de la carrera profesional.

Hasta noventa plazas más

Uno de los principales compromisos es la convocatoria de 30 plazas de bombero-conductor especialista en cada uno de los tres años, lo que supondrá un total de 90 plazas hasta 2028. No obstante, esta cifra incluye también las vacantes que se produzcan por jubilaciones y promociones internas.

El documento establece además la elaboración de un plan de futuro y de un plan estratégico para reorganizar el Consorcio, reforzar las áreas operativas, administrativas y de mando, modernizar los parques y mejorar la formación, el equipamiento y la especialización de los trabajadores. Durante el segundo semestre de 2026 también deberá realizarse un estudio de las necesidades estructurales para valorar la incorporación de suboficiales, oficiales y personal de apoyo, según el preacuerdo firmado este viernes.

Las ofertas de empleo incluirán las vacantes por jubilación y promoción interna

En materia de jornada, el preacuerdo fija con carácter general las 35 horas semanales, aunque determinados puestos mantendrán una jornada de 37,5 horas por las condiciones vinculadas a su complemento específico. Para los bomberos que trabajan a turnos, la reducción se aplicará de manera progresiva. El máximo será de 62 guardias en 2026, con dos guardias menos a partir de septiembre; se reducirán otras dos en 2027 y una más en 2028, hasta situar la jornada ordinaria en 57 guardias anuales.

También se introduce un coeficiente reductor de nocturnidad del 1,2 para el trabajo presencial realizado entre las 22.00 y las 6.00 horas. Su implantación comenzará en septiembre de 2026 y estará acompañada por la incorporación gradual de efectivos para garantizar la cobertura del servicio. "El colectivo lo necesitaba, es un acuerdo muy bueno tras 16 años sin regularizar las condiciones laborales de los efectivos del CEIS", destacó a La Opinión Fernando Córdoba, secretario del sector Comunidad Autónoma de UGT Servicios Públicos.

Máximo de 67 guardias al año

Mientras se completa el aumento de plantilla, el acuerdo contempla una jornada ampliada de adscripción voluntaria y carácter temporal, que podrá alcanzar un máximo de 67 guardias anuales. Estas guardias se abonarán como servicios extraordinarios, pero no se integrarán en el sueldo base ni generarán derechos retributivos consolidados. Asimismo, se regula una jornada extraordinaria, conocida como TEV, de hasta 144 horas anuales para cubrir vacaciones, ausencias y otras necesidades operativas.

El anexo económico establece nuevos precios para las horas extraordinarias. En el caso de los bomberos-conductores especialistas, la hora extraordinaria se fija en 29,81 euros, mientras que el TEV y el trabajo en festivo se abonarán a 35,23 euros por hora. La intervención directa en situaciones de fuerza mayor alcanzará los 50 euros por hora. Para cabos, las cantidades serán de 32,42, 38,31 y 54,52 euros, respectivamente; y para los sargentos jefes de parque, de 37,36, 44,15 y 62,83 euros.

Carrera profesional implantada

El preacuerdo incluye igualmente la implantación de la carrera profesional horizontal: la previsión es abonar el 75% del primer tramo en el segundo semestre de 2026 y alcanzar el 100% en 2027, con efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 una vez aprobado el marco normativo correspondiente.

También se negociará una nueva Relación de Puestos de Trabajo y una revisión del complemento específico, valorando aspectos como la responsabilidad, la dificultad técnica, la peligrosidad, la penosidad, la nocturnidad, la turnicidad y la festividad. La negociación de la RPT deberá comenzar en septiembre de 2026.

La jornada se reducirá de forma gradual: dos guardias menos desde septiembre de 2026, otras dos en 2027 y una más en 2028

El documento tiene carácter de preacuerdo y su aplicación definitiva dependerá de los correspondientes informes jurídicos y operativos, de la existencia de crédito suficiente y de las autorizaciones presupuestarias que resulten necesarias.

Desde la Comunidad aseguraron en un comunicado que el Ejecutivo autónomo "sigue apostando por la mejora de un servicio esencial, como es el de emergencias". El preacuerdo, tal y como expusieron fuentes de la Consejería que dirige Marcos Ortuño, recoge mejoras salariales, incremento de la plantilla, un plan de inversiones y un refuerzo de la formación con la creación de grupos especiales, entre otros aspectos.

La "voluntad de diálogo, el entendimiento, la buena disposición y el compromiso de todas las partes" han permitido alcanzar este preacuerdo tan importante y que ha sido suscrito junto a los sindicatos CSIF, SIME, UGT y CCOO. El pacto alcanzado demuestra que "se sigue avanzando en la mejora de los servicios de emergencias, y pone de manifiesto el compromiso de todas las partes" para continuar dando pasos desde el diálogo y la negociación, apuntaron las mismas fuentes.

"Se han visto obligados a firmarlo"

Por su parte, desde el PSOE criticaron que el Gobierno regional "se ha visto obligado a firmarlo por la presión social y el conflicto generado. No se trata solo de una cuestión laboral, también de medios materiales y recursos".

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Además, los socialistas señalaron que el Ejecutivo autonómico "no tiene ninguna credibilidad" porque ya firmó un acuerdo con los bomberos del CEIS en 2022 "y, cuatro años después, no ha cumplido ninguno de sus compromisos". Tanto es así que, en 2026, los bomberos "han llegado a un punto crítico: no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía por la falta de medios".