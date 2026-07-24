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La Aemet mantiene el aviso naranja en gran parte de la Región con hasta 41 grados tras el peor día de la ola de calor

Murcia y Lorca liderarán las máximas en una jornada que espera la presencia de polvo en suspensión

Una mujer fotografía un termómetro en Murcia en plena ola de calor.

Una mujer fotografía un termómetro en Murcia en plena ola de calor. / Marcial Guillén

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Región de Murcia afronta este viernes una nueva jornada marcada por el calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 20.00 horas en el Altiplano, el Noroeste, la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en alerta amarilla.

Hasta 41 grados en Murcia y Lorca

Las temperaturas serán, sin duda, las grandes protagonistas del día. Murcia y Lorca encabezan la lista de los puntos más calurosos, con máximas que llegarán a los 41 grados, aunque con un matiz interesante: mientras la capital arrancará el día con una mínima relativamente alta, de 27 grados, Lorca lo hará algo más fresco, con 24. Muy cerca se quedarán Caravaca de la Cruz y Yecla, donde el mercurio rozará los 40 grados de máxima, con mínimas de 23 grados en ambos casos. Cartagena, por su parte, será la localidad donde el calor dará algo más de tregua, con una máxima de 34 grados, aunque su mínima de 25 grados confirma que tampoco allí las noches estarán exentas de bochorno.

En líneas generales, la Aemet apunta que las mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas bajarán ligeramente en el interior y se mantendrán sin cambios en el litoral, una tendencia que, pese a suponer un ligero respiro térmico en algunas zonas, no evitará que buena parte de la Región siga bajo el foco de las alertas.

Cielos despejados, viento flojo y polvo en suspensión

El día se presentará con cielos poco nubosos, aunque no faltarán intervalos de nubes medias y altas a lo largo de la jornada. Otro fenómeno a tener en cuenta será la presencia de polvo en suspensión, que podría afectar a la calidad del aire y la visibilidad en algunos puntos.

En cuanto al viento, soplará flojo y variable durante gran parte del día, aunque por la tarde podrían registrarse intervalos moderados de componente sur, que aportarán algo de movimiento al aire sin llegar a suponer un alivio real frente al calor.

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Recomendaciones ante el calor

Con temperaturas que en varios municipios superarán ampliamente los 40 grados, desde la Aemet insisten en la importancia de extremar las precauciones durante las horas centrales del día, evitar la exposición solar directa entre las 13.00 y las 20.00 horas (coincidiendo precisamente con la franja de aviso naranja), mantenerse hidratado y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños y quienes padezcan patologías previas.

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