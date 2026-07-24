Acuífero, metales pesados y motos de agua marcan la agenda del Comité del Mar Menor

La recuperación del Mar Menor continúa incorporando nuevas piezas a un proceso en el que la información científica y la coordinación entre administraciones se han convertido en elementos determinantes para orientar las decisiones. Bajo esa premisa, el Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor dio este viernes un nuevo paso en su labor de seguimiento de los derechos de la laguna y de su cuenca vertiente, con una batería de acuerdos dirigidos a reforzar el control sobre la navegación, los suelos agrícolas, la planificación territorial y el conocimiento del sistema hidrológico.

La reunión permitió revisar las actuaciones iniciadas en sesiones anteriores y fijar nuevas solicitudes de información a distintas administraciones e instituciones científicas antes de adoptar futuras decisiones.

Uno de los asuntos tratados fue el impacto de las motos acuáticas y de otras embarcaciones sobre la laguna. El Comité recogió la preocupación de la población, según estas fuentes, por los posibles efectos ambientales de este tipo de navegación y manifestó su intención de avanzar hacia un modelo más sostenible, apoyado en el criterio científico.

Con ese objetivo, acordó solicitar información específica a la Capitanía Marítima de Cartagena y al resto de administraciones competentes acerca del cumplimiento de la normativa vigente y de las medidas de control. Esa documentación será trasladada posteriormente al Comité Científico para que pueda valorar «la idoneidad de incorporar limitaciones más restrictivas a la navegación», según explicó la Presidencia del órgano.

Otra de las cuestiones abordadas estuvo relacionada con la presencia de metales pesados en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Durante la reunión se informó de que la Universidad Politécnica de Cartagena ya ha entregado los informes correspondientes al estudio sobre el diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas y su recuperación sostenible.

A partir de esa documentación, el Comité acordó dirigirse a las consejerías competentes en Agricultura y Sanidad Ambiental para conocer las actuaciones que se desarrollan sobre el control de los productos obtenidos en las explotaciones situadas en terrenos afectados por la presencia de metales.

Reunión del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor, este viernes en la sede de la Oficina Técnica del Mar Menor en Murcia. / Miteco

El objetivo, según señalaron desde la Presidencia del Comité, pasa por ofrecer garantías que permitan compatibilizar la protección ambiental del Mar Menor y de toda su cuenca con la actividad agrícola y la seguridad de los consumidores.

La planificación territorial también ocupó un lugar destacado. El Comité decidió solicitar a la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que agilice la elaboración y tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor. Al mismo tiempo, instó a los ayuntamientos afectados a actualizar sus planes generales de ordenación urbana y normas subsidiarias para adaptarlos a las necesidades actuales de recuperación ambiental.

Otro de los acuerdos, a propuesta de los miembros de la Administración regional, consistió en solicitar aclaraciones sobre el estudio que desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca del funcionamiento integrado del sistema formado por la cuenca vertiente, el acuífero, el litoral y la laguna. El Comité también pedirá al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona que explique de forma accesible las conclusiones de las investigaciones científicas difundidas recientemente sobre esta materia. Cabe recordar que la comisionada del Ciclo del Agua, Laura Marín Murillo, llegó a decir, en función de un avance de esas conclusiones, que el acuífero no es la principal amenaza para el ecosistema, algo que ha generado mucha polvareda tanto en la comunidad científica como en la Administración regional, que viene defendiendo el papel crucial del acuífero en la contaminación de la laguna.

La Comunidad Autónoma trasladó además varias peticiones dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Segura. El Gobierno regional solicitó información actualizada sobre la ampliación del sistema de bombeo situado en la desembocadura de la rambla del Albujón, interesándose por el estado del proyecto, sus características y el calendario previsto para incrementar la capacidad de extracción y reducir la llegada de caudales y nutrientes a la laguna. La Administración regional también reclamó conocer la situación del futuro Plan de Explotación del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, el funcionamiento de la red de medición de nitratos, sus puntos de control y la evolución de los datos obtenidos.

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La Consejería de Agricultura responde

Tanto el Comité de Representantes como la asociación Amarme han reclamado explicaciones a las consejerías competentes en materia de Salud y Agricultura sobre las conclusiones y las medidas adoptadas tras los informes elaborados por la UPCT acerca de la presencia de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Desde la Consejería de Agricultura señalan que el documento solicitado «es propiedad de la UPCT y se lo puede solicitar a la institución académica», al tiempo que recuerdan que el propio estudio ya recogía que la composición de los suelos reducía la solubilidad de los metales. Fuentes del departamento autonómico aseguran que se mantienen los planes de seguimiento para analizar los productos cultivados en la zona y añaden que se han iniciado inspecciones adicionales «para poder incrementar los datos de los que se dispone».