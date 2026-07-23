Seísmo
Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
El temblor se produjo este jueves en una zona próxima a Cieza, Blanca y Ricote, semanas después del registrado en Águilas
La Región de Murcia vuelve a registrar movimiento sísmico. Este jueves se produjo un terremoto de magnitud 2.1 en la escala de Richter con epicentro en Abarán, según los datos recogidos por las estaciones de medición del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El temblor tuvo lugar a las 11.46 horas de este jueves, con una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se localiza al oeste de Abarán, en una zona próxima a los términos municipales de Cieza, Blanca y Ricote, y al norte de la pedanía de Yéchar.
Se trata de un movimiento de baja intensidad que, por su magnitud y profundidad, entraría dentro de los parámetros habituales de la actividad sísmica que registra periódicamente esta zona del Valle de Ricote y el noroeste murciano.
No es el primer terremoto del verano en la Región
Este seísmo en Abarán no es un caso aislado en las últimas semanas. El anterior terremoto registrado en la Región de Murcia tuvo lugar en Águilas el pasado 4 de julio, a las 7.44 horas, con una magnitud de 2.7, ligeramente superior a la de este jueves.
La sucesión de ambos movimientos, separados por unas semanas y con epicentros en puntos distintos de la Región (el litoral en el caso de Águilas y el interior, en el Valle de Ricote, en el de Abarán), confirma que la Comunidad se mantiene entre las zonas de España con mayor actividad sísmica, aunque de baja o moderada magnitud en la mayoría de los casos registrados.
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