Telefónica instalará un nodo Edge en la Región en 2027 para impulsar la inteligencia artificial en administraciones y empresas

La Región de Murcia contará en 2027 con un nuevo nodo Edge de Telefónica, una infraestructura tecnológica de última generación que permitirá a empresas, administraciones e instituciones acceder a servicios digitales más rápidos, seguros y eficientes. Así se lo trasladó Borja Ochoa, el presidente de Telefónica España, al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un encuentro institucional celebrado este jueves por la mañana en San Esteban.

El nodo de Murcia se integrará en el Plan Edge de Telefónica, una iniciativa pionera en Europa con la que la compañía está desplegando una red distribuida de infraestructuras digitales para acercar la capacidad de procesamiento de datos allí donde se generan. El objetivo es reducir la latencia, aumentar la capacidad de respuesta de las aplicaciones y ofrecer un mayor control sobre los datos. Actualmente, Telefónica cuenta con 17 nodos Edge activos en España, con Murcia a la cabeza.

A diferencia de los modelos tradicionales, un nodo Edge procesa y almacena la información cerca de donde se genera, lo que permite ofrecer servicios digitales más rápidos y eficientes.

La iniciativa busca impulsar aplicaciones de IA, industria, logística y movilidad conectada

Esta tecnología resulta especialmente útil para aplicaciones basadas en inteligencia artificial, automatización industrial, logística, movilidad conectada, gemelos digitales o servicios públicos digitales como actuaciones ante incendios, soluciones de seguridad ciudadanas o de Smart City. Además, facilita que empresas y administraciones puedan acceder a capacidad de computación avanzada sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura propia.

Apoyo en la red de fibra y 5G

El despliegue se apoya en la red de fibra y 5G de Telefónica, que aporta la conectividad necesaria para el desarrollo de una nueva generación de servicios digitales y consolida una infraestructura preparada para responder a las crecientes necesidades de procesamiento de datos e inteligencia artificial.

"Con este nuevo nodo reforzamos nuestro compromiso con la Región de Murcia y con el desarrollo de un ecosistema digital cada vez más competitivo. Como principal vía de acceso a las tecnologías digitales, desde Telefónica queremos acercar las capacidades de computación e inteligencia artificial a empresas y administraciones públicas para que puedan innovar más rápido y mejorar su competitividad", aseguró Ochoa.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, quién también estuvo en el encuentro, señaló que esta decisión "confirma que nuestra comunidad se está consolidando como un auténtico polo de transformación digital y de innovación tecnológica. Se trata de una infraestructura estratégica que refuerza nuestra capacidad para atraer inversión, generar oportunidades y acelerar la digitalización de empresas, administraciones y ciudadanos".

Menor dependencia de proveedores

El Plan se alinea con la hoja de ruta europea para el desarrollo de la oferta Cloud-Edge de nueva generación, trazada para que los usuarios de la UE puedan beneficiarse de los servicios y estándares de aplicaciones basadas en Edge. El proyecto se enmarca en los principios de la UE como la Estrategia Digital, la Declaración Conjunta realizada por los 27 Estados Miembros y los objetivos fijados por la Comisión Europea para los Datos y la Soberanía Digital.

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Empresas y administraciones públicas podrán desarrollar aplicaciones basadas en Edge, dentro de un proyecto que reduce la dependencia de proveedores de servicios de Cloud y Edge con plataformas ubicadas fuera de la UE. El Plan liderado por Telefónica facilita además el uso de infraestructuras y plataformas de operadores europeos y potencia la participación del sector europeo de las telecomunicaciones en tecnologías basadas en el Cloud y el Edge.