Ola de calor
Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
Los municipios del interior se han visto sorprendidos durante la tarde por las lluvias intensas
El jueves 23 de julio en la Región de Murcia ha contado con todos los ingredientes meteorológicos. Desde un sol abrasador que desde primera hora del día avisaba que las horas centrales iban a ser extremadamente calurosas, a un cielo que poco a poco ha ido emborronándose como preludio de las repentinas tormentas que han ido formándose durante la tarde.
Desde el mediodía los núcleos tormentosos han ido ganando terreno. Pedanías como El Palmar, Aljucer o Santo Ángel han sido las primeras en recibir unas descargas de lluvia que han sido bruscas y cargadas de barro por la presencia de aire sahariano en la atmósfera. En torno a las 17.00 horas era la ciudad de Murcia la que recibía una cortina de agua acompañada de aparato eléctrico.
Según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en Murcia se han recogido ocho litros en apenas una hora, mientras que Molina de Segura y Alguazas han recibido seis.
Las muy altas temperaturas, junto a las tormentas, propician los reventones térmicos. El reventón consiste en una fuerte corriente descendente convectiva, originada a menudo en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructores. Tiene una dimensión horizontal inferior a diez kilómetros, y su tiempo de vida puede ir de cinco a treinta minutos. Cuando la dimensión horizontal es inferior a cuatro kilómetros se denomina micro-reventón. En este último caso también suelen durar menos en el tiempo (no más de quince minutos).
Las estaciones meteorológicas han registrado varios de ellos durante la tarde en distintos puntos de la Región.
Temperaturas récord
El municipio de Cieza ha sido el epicentro del calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta 44,7 grados han llegado a marcar los termómetros de la localidad de la Vega Alta del Segura a las 15.00 horas.
Zarcilla de Ramos (44,5°C), Caravaca de la Cruz (44,3°C), Murcia (44,1°C) y Mula (43,9°C) también forman parte de la lista de diez municipios donde más se ha cebado el calor este jueves.
Caídas de ramas en Murcia
La fuerte tormenta en Murcia dejó caídas de ramas de árboles en la avenida Primo de Rivera de Murcia y en la calle Isaac Albéniz, aunque el Servicio de Emergencias no registró ninguna incidencia.
En la avenida Primo de Rivera, el desprendimiento de ramas se produjo a las seis de la tarde aproximadamente, según informó el 112, y obstaculizaron el paso de los vehículos que circulaban por el carril bus. Además, algunas de ellas cayeron encima de una moto, mientras que en Isaac Albéniz, unas ramas cayeron sobre una zona de aparcamiento y otras sobre uno de los carriles de la vía afectando a un turismo.
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