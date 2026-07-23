La Región ante la ola de calor: Jesús Abandonado amplía su horario en Murcia y agua fría en fuentes en Cartagena

Los Ayuntamientos de la Región de Murcia activan los dispositivos de emergencias por la ola de calor extrema que elevan la temperatura este jueves hasta los 44 grados en las comarcas de la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas que tendrán alerta roja. En el Altiplano y el Noroeste el aviso será naranja mientras que el Campo de Cartagena el calor azotará con algo menos de fuerza, quedándose en amarillo.

El Ayuntamiento de Murcia activa, además del aviso por calor, otra alerta amarilla por lluvias que podrían aparecer por la tarde, por lo que ha puesto en marcha un operativo específico para atender ambos fenómenos meteorológicos. Igualmente, las tormentas podrían afectar a localidades del Noroeste.

Por ello, el Consistorio murciano indica que se ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en nivel 0 o preemergencia que permitirá coordinar la respuesta de todos los servicios municipales implicados y reforzar las medidas preventivas dirigidas a proteger a la población, especialmente a las personas más vulnerables. Esto supone un refuerzo de 250 agentes de Policía Local, además de una ampliación del operativo de Protección Civil. Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento contará con un total de 59 efectivos, y los Servicios Sociales también mejoran el seguimiento y llamadas a las 1.137 personas consideradas vulnerables frente al calor extremo.

Asimismo, para proteger a las personas sin hogar, el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Jesús Abandonado, confirma que abrirá de forma extraordinaria el centro de día de Jesús Abandonado en la calle Baraundillo, junto al comedor social como espacio climatizado donde las personas en situación de calle podrán refugiarse durante las horas de mayor temperatura y recibir agua fría. También se ampliará el horario del refugio climático ubicado en el Centro Social y Cultural La Paz de 13h a 21h.

A su vez, las personas alojadas en el centro de acogida de la Fundación Jesús Abandonado permanecerán durante toda la jornada en las instalaciones para evitar la exposición al calor. El comedor social permitirá igualmente la permanencia en el interior del edificio durante las horas centrales del día.

Escuelas de verano y comercios

Por su parte, las Escuelas de Verano municipales también adaptarán su programación para evitar la exposición al calor en las horas centrales del día. Del mismo modo, respecto a los mercados, desde el Servicio de Comercio, se recomienda que finalicen sus trabajos antes del inicio de la ola de calor, y en caso de que deseen no acudir no recibirán ninguna amonestación.

Además, el Consistorio se ha puesto en contacto con la Asociación de Hoteles de Murcia (ASOMUR) para informarles sobre el aviso por altas temperaturas con el fin de que sigan las recomendaciones y que busquen planes alternativos evitando la exposición al calor.

El plan también afecta a otras áreas como parques y jardines en las que las zonas de gran arbolado permanecerán balizadas, y, como medida adicional asociada al nivel rojo, permanecerán cerrados el Jardín de Floridablanca, el Jardín del Malecón y determinadas áreas infantiles situadas en zonas de riesgo.

Asimismo, las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas durante el periodo de alerta roja, con la excepción de las piscinas de verano y determinados espacios como el Palacio de los Deportes o el Pabellón Príncipe de Asturias, además las piscinas climatizadas y el Estadio Monte Romero que cerrarán a la una de la tarde. Los trabajadores municipales al aire libre adaptarán sus horarios para evitar las franjas de mayor exposición térmica.

De forma paralela al operativo por altas temperaturas, el Ayuntamiento activa también las medidas preventivas previstas ante el aviso amarillo por tormentas. La Policía Local reforzará la vigilancia en zonas inundables y dispondrá de medios para realizar cortes preventivos de tráfico si fuera necesario. Además, Aguas de Murcia ha intensificado la limpieza de imbornales y la revisión de estaciones de bombeo para garantizar su correcto funcionamiento ante posibles lluvias intensas.

Edificios municipales y fuentes de agua en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, abre a todos los edificios municipales para cualquier ciudadano que necesite resguardarse del calor, descansar unos minutos o solicitar ayuda si la necesita.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, ha señalado que "la prevención es la mejor herramienta frente al calor. Por eso, desde el Ayuntamiento ponemos a disposición de los ciudadanos todos los recursos municipales necesarios para protegerse de las altas temperaturas, desde los edificios públicos abiertos al público hasta las fuentes de agua fría que hay en la ciudad".

Esta medida señalan que se suma a la campaña municipal de prevención frente a las olas de calor que el Ayuntamiento desarrolla dentro del proyecto europeo HEATSAFE, con especial atención a las personas mayores, los enfermos crónicos, los menores, las embarazadas, las personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables.

En la misma línea, el Consistorio recuerda que dispone de varias fuentes de agua fría instaladas en distintos puntos del municipio para facilitar la hidratación tanto de vecinos como de visitantes. Actualmente, se encuentran ubicadas en la plaza Juan XXIII, la calle Alfonso XII, junto a la Oficina de Turismo, y en las Puertas de Madrid, junto a la parada de taxis.

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Los trabajadores municipales del municipio también adaptan su horario de trabajo con el adelanto de los horarios laborales, la reorganización de las tareas para evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y la realización exclusiva de trabajos bajo zonas de sombra cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejen.