Ola de calor
Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
Varias localidades se cuelan en el 'top' nacional de calor de este jueves
La ola de calor que ha obligado a activar la alerta roja en gran parte de la Región de Murcia durante este jueves, ha cumplido con las expectativas. Amenazaba con batir récords, y lo ha hecho. La mayoría de los municipios han superado los cuarenta grados, en un día con un ambiente gris marcado por la amenaza de las tormentas. En algunos puntos, tal y como marcaba la predicción, se han llegado a rozar los 45.
El municipio de Cieza ha sido el epicentro del calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta 44,7 grados han llegado a marcar los termómetros de la localidad de la Vega Alta del Segura a las 15.00 horas. Se trata de la mayor temperatura registrada en España durante este verano, que hasta el día de ayer pertenecía a la estación meteorológica de Granada-Cartuja, con 44,5.
Zarcilla de Ramos (44,5°C), Caravaca de la Cruz (44,3°C), Murcia (44,1°C) y Mula (43,9°C) también forman parte de la lista de diez municipios donde más se ha cebado el calor este jueves.
Tormentas de barro
El estado de los cielos también está siendo el protagonista del día. Las tormentas, que están yendo de menos a más durante la tarde, dejan chaparrones localizados en zonas del interior, acompañadas de barro en muchos de los casos. En Albudeite, El Palmar y Puerto Lumbreras la intensa lluvia ha sorprendido a los vecinos a primera hora de la tarde.
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