Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España

La ola de calor que ha obligado a activar la alerta roja en gran parte de la Región de Murcia durante este jueves, ha cumplido con las expectativas. Amenazaba con batir récords, y lo ha hecho. La mayoría de los municipios han superado los cuarenta grados, en un día con un ambiente gris marcado por la amenaza de las tormentas. En algunos puntos, tal y como marcaba la predicción, se han llegado a rozar los 45.

El municipio de Cieza ha sido el epicentro del calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta 44,7 grados han llegado a marcar los termómetros de la localidad de la Vega Alta del Segura a las 15.00 horas. Se trata de la mayor temperatura registrada en España durante este verano, que hasta el día de ayer pertenecía a la estación meteorológica de Granada-Cartuja, con 44,5.

Termómetro averiado en la parada de tranvía de Juan Carlos I en Murcia. / Juan Carlos Caval

Zarcilla de Ramos (44,5°C), Caravaca de la Cruz (44,3°C), Murcia (44,1°C) y Mula (43,9°C) también forman parte de la lista de diez municipios donde más se ha cebado el calor este jueves.

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Tormentas de barro

El estado de los cielos también está siendo el protagonista del día. Las tormentas, que están yendo de menos a más durante la tarde, dejan chaparrones localizados en zonas del interior, acompañadas de barro en muchos de los casos. En Albudeite, El Palmar y Puerto Lumbreras la intensa lluvia ha sorprendido a los vecinos a primera hora de la tarde.