El "impacto positivo" que deja el Mundial para la economía de la Región de Murcia y del país: "Una publicidad gratuita de enorme valor para la marca España"

¿Puede la histórica victoria de España en el Mundial de fútbol traducirse en un impulso para la economía de la Región de Murcia y de todo el país? Aunque algunas de las las previsiones más optimismas apuntan a un posible crecimiento de hasta medio punto en el PIB asociado al triunfo deportivo, economistas que participaron en la presentación del 39º Barómetro del Colegio este miércoles coincidieron en que podría suponer un "impacto positivo" aunque conviene ser prudentes a la hora de cuantificar ese efecto sobre el PIB.

El director del Barómetro, José Carlos Sánchez de la Vega, reconoció que el triunfo de la Selección española puede suponer un importante refuerzo para la imagen internacional del país, considerando que la victoria constituye "una publicidad gratuita de enorme valor" para la 'marca España', con posibles efectos positivos sobre la atracción de turistas, la proyección exterior y el atractivo del país, aunque insistió en que resultaría aún muy complicado medir el alcance real de ese impacto sobre la economía.

Sánchez de la Vega recordó que las previsiones de un incremento de alrededor de medio punto del PIB tras la conquista de un Mundial procedían de estudios elaborados sobre países de la OCDE. Sin embargo, advirtió de que extrapolar esos resultados al contexto actual resultaría "difícil", tanto por los profundos cambios experimentados por la economía mundial en las últimas décadas como por las circunstancias económicas actuales.

La victoria en 2010 no produjo un efecto significativo sobre la economía, aunque coincidió con la crisis financiera

En este sentido, apuntó que la anterior victoria de España en el Mundial de 2010 no tuvo un impacto económico especialmente intenso, aunque por aquel entonces el país se encontraba inmerso en la crisis económica.

A su juicio, tampoco puede darse por hecho que el hito futbolístico vaya a impulsar significativamente las exportaciones, uno de los factores que algunos estudios identifican como motor del crecimiento. "Los factores que determinan la evolución del comercio exterior van mucho más allá de un acontecimiento deportivo", señaló.

Sánchez de la Vega, Madrid y López, este miércoles en Murcia durante la presentación del 39º Barómetro. / A. G. F.

Más beneficios para el anfitrión

En la misma línea se pronunció María López, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, quien coincidió en que existe una "amplia literatura científica" sobre el efecto económico de los grandes eventos deportivos, aunque precisó que las evidencias son mucho más sólidas cuando se trata de países organizadores que de países vencedores.

En este sentido, recordó que España será organizador del Mundial de 2030 (aunque Murcia se haya quedado fuera del listado de sedes), un escenario en el que, según explicó, sí se han constatado efectos favorables sobre el crecimiento económico. "Se han hecho muchos estudios de los países que organizan grandes eventos y ahí sí que se observa un impacto positivo", apuntó.

López añadió que, aunque el triunfo de la selección española proyecta una imagen positiva del país, el mayor beneficio económico suele concentrarse en el país anfitrión, al convertirse en el principal escaparate internacional del acontecimiento.

Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, también se mostró cauto sobre la posibilidad de atribuir un efecto concreto al Mundial. Aunque reconoció asimismo que la victoria puede reforzar la 'marca España' y contribuir a mejorar la percepción internacional del país, insistió en que resulta muy difícil cuantificar su repercusión sobre el crecimiento del PIB y prefirió no aventurar estimaciones concretas.