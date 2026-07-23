El Gobierno regional se aferra al 'todo o nada' y rechaza la quita parcial de 3.318 millones de deuda: "Queremos una condonación total"

O todo o nada. El Gobierno regional no está dispuesto a aceptar los 3.318 millones de euros que supondría la condonación parcial de la deuda autonómica que viene arrastrando la Comunidad.

Ante el debate este miércoles en el Congreso y a expensar de saber si pasa el 'examen' la propuesta definitiva de quita de deuda para las comunidades autónomas, la consejera portavoz, Marisa López Aragón, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Esteban que es "un parche político que no soluciona la situación de infrafinanciación que tiene la Región" tras recordar que "entre el 98% y el 99% de la deuda regional según apuntan diversos informes técnicos es consecuencia directa de la infrafinanciación".

El ministro de Función Pública, Óscar López, lanzaba un órdago este miércoles desde Los Alcázares al Gobierno de López Miras: "¿Quién rechaza que le perdonen 3.000 millones de deuda?". Tras sus declaraciones, el Ejecutivo autonómico volvía este jueves a plantarse y a reclamarle al Estado más garantías.

López Aragón recuerda que entre el 98 y 99% de la deuda que arrastra la Región se debe a la "infrafinanciación"

"Queremos una quita total y una reforma del sistema de financiación para que la Región reciba lo que tiene que recibir", defendió la también responsable autonómica de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, que criticó cómo se ha negociado y gestado la medida que dejó la anterior ministra María Jesús Montero y que ahora ha asumido Arcadi España.

"Pacto hecho a medida con Junts"

"Hemos conocido por la prensa que Junts va a pedir aumentar la quita de su deuda. Si hoy se está llevando este tema es para solucionar el problema del separatismo catalán y para que Pedro Sánchez se siga manteniendo en La Moncloa", lamentó López Aragón.

Preguntada por si considera preferible aceptar la quita parcial frente a no obtener ninguna, López Aragón reiteró que esa decisión "no va a depender de este Gobierno", sino del acuerdo de Sánchez con Junts. A juicio del Ejecutivo autonómico, insistió, "este pacto está hecho a medida del separatismo catalán" y para que el presidente Sánchez siga en el poder.

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Cabe recordar que el último acuerdo del Consejo de Ministros sobre la condonación de la deuda autonómica establece que el Estado asumiría 3.318 millones de euros de la deuda de la Región del total de 83.252 millones de euros que 'perdonaría' al conjunto de territorios del régimen común a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros mecanismos extraordinarios de financiación. Desde el primer momento las comunidades gobernadas por el PP se opusieron al calificar la medida de "insuficiente" y de no corregir el problema de la infrafinanciación 'a fondo'.