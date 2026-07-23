Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa

La Guardia Civil ha arrestado a los dos presuntos autores, uno de ellos menor de edad, de un robo de un vehículo de alta gama y de tarjetas bancarias en Archena, de acuerdo a una nota de prensa del Cuerpo. Se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, robo y hurto de uso de vehículo y estafa.

La investigación empezó en mayo y fue bautizada como investigación 'Paryax', cuando una persona denunció ante la Benemérita haber recibido en su teléfono avisos de su banco de que alguien estaba usando sus tarjetas (hasta cuatro) para comprar ropa.

El Instituto Armado inició las pesquisas y descubrió que dos sujetos accedieron a un garaje comunitario "aprovechando que la puerta peatonal se encontraba abierta, una vez dentro, forzaron el techo solar de un vehículo para sustraer de su interior una cartera conteniendo tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un juego de llaves de un vehículo de alta gama que también se encontraba aparcado en el interior del garaje comunitario", detalla el comunicado.

El vehículo fue recuperado en Los Torraos, en Ceutí, donde los presuntos ladrones lo abandonaron tras destrozarlo: presentaba daños valorados en unos 6.000 euros. En cuanto a las tarjetas bancarias, se gastaron hasta 1500 euros en ropa de marca.

Noticias relacionadas

"Tras una laboriosa investigación, la Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza en interior vehículo, robo y hurto de uso de vehículo y estafa", destacan desde el Cuerpo. Ya se encuentran en libertad con cargos.