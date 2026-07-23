La Consejería de Salud mantiene a 912 sanitarios en puestos de difícil cobertura ante la falta de especialistas

La Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Murciano de Salud analizó este jueves el despliegue de los puestos de difícil cobertura implantados en la Región. En el mapa sanitario regional existen en la actualidad 912 de estos puestos, que suponen, para los facultativos que presten servicios en dichas plazas, una valoración adicional como mérito en la carrera profesional y en los procesos de selección y, en materia retributiva, la percepción de una compensación económica cuyo importe consiste en el 40 por ciento del complemento específico.

Se trata de puestos de carácter asistencial para cuya provisión existe un déficit estructural y necesidad urgente que garantice la cartera de servicios en un área determinada. El SMS indica que esta medida garantiza la equidad en la asistencia sanitaria en toda la Región y responde de esta manera a la falta de facultativos especialistas en algunas zonas pertenecientes a distintas áreas de salud.

La reunión de la Mesa Sectorial celebrada este jueves es la primera en la que participa el nuevo equipo directivo de la Consejería de Salud, y también se ha valorado el plan de verano para 2026, por el que se ha contratado a más de 6.500 profesionales para garantizar la atención sanitaria en la Región de Murcia y conciliar el derecho al descanso de las plantillas. Para poder desplegar este dispositivo, la Comunidad invierte más de 37 millones de euros.

Asimismo, dentro de las contrataciones, cerca de 250 corresponderán a facultativos y han incorporado más de 4.000 profesionales sanitarios no facultativos para reforzar la atención en hospitales y centros de salud. De ellos, en torno a 2.000 son enfermeros, y la mitad restante, personal de otras categorías.

Formación especializada

Otro de los asuntos que trató la Mesa Sectorial de Sanidad fue el proyecto de decreto por el que se ordena la Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud de la Comunidad.

Desde Salud señalan que la aprobación de una norma autonómica que desarrolle la legislación estatal aplicable y regule el conjunto de cuestiones relacionadas con la formación de especialistas en ciencias de la salud en nuestra Comunidad resulta necesaria para dotarla de seguridad jurídica adecuada y de los instrumentos precisos para asegurar una formación de alta calidad.

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Por último, se presentó a la Mesa Sectorial el estudio los puestos de Enfermería que, por necesidades asistenciales, deben aumentar su jornada programada para dar el relevo de los pacientes hospitalizados correspondientes, sobre su situación de salud, así como el tiempo de trabajo que se requiere para hacer el relevo de esta información entre profesionales.