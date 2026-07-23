La Comunidad inyecta 5 millones de euros en ayudas para revolucionar el regadío

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, anunció este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno y junto a la portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, la apertura de una convocatoria de subvenciones dotada con cinco millones de euros para financiar infraestructuras de riego de las comunidades de regantes. La orden ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Las ayudas cubrirán hasta el 40% de la inversión realizada, con un máximo de un millón de euros por proyecto, y persiguen reforzar un modelo de regadío "más eficiente, más sostenible y tecnificado", además de favorecer la gestión sostenible del agua y la energía y el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales.

Buendía defendió que esta convocatoria forma parte del "compromiso irrenunciable" del Ejecutivo autonómico con la sostenibilidad agraria. "Queremos seguir liderando la modernización de los regadíos en España y en Europa", afirmó.

El consejero recordó que el 87% de la superficie regable de la Región de Murcia dispone ya de sistemas de riego localizado, un porcentaje que situó como referencia nacional y europea, aunque aseguró que el objetivo pasa por seguir aumentando ese nivel de modernización.

Las actuaciones subvencionables se agrupan en cinco grandes apartados. El primero contempla proyectos de eficiencia hídrica, como la modernización de redes, balsas, conducciones, hidrantes, sistemas de control de volúmenes, digitalización y automatización del riego. Un segundo bloque permitirá ejecutar infraestructuras para incorporar aguas regeneradas, desaladas o pluviales, además de actuaciones para gestionar y reutilizar drenajes.

31 millones movilizados desde 2022

La convocatoria también financiará mejoras en eficiencia energética, con actuaciones sobre bombeos, equipos electromecánicos e instalaciones de energías renovables para autoconsumo. A ello se suman medidas ambientales, entre ellas filtros verdes, biorreactores, cubiertas vegetales y sistemas de protección en balsas para personas y fauna, así como los costes técnicos asociados a los proyectos, incluidas auditorías y direcciones de obra.

Según explicó Buendía, el 60% de los fondos procederá del Feader, el 12% será aportado por el Ministerio de Agricultura y el 28% restante por la Comunidad Autónoma.

El titular de Agricultura destacó además el impacto de las convocatorias desarrolladas desde 2022. En ese periodo se han movilizado más de 31 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a ayudas públicas. Más de 43.000 regantes se han beneficiado ya del programa, que alcanza a cerca del 90% de los agricultores integrados en comunidades de regantes.

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Para el consejero, esta política representa la respuesta del Gobierno regional "frente a las incertidumbres y a los recortes hidrológicos que sufrimos permanentemente". En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo autonómico responde "con hechos, con inversión y con soluciones técnicas" para respaldar al sector agrícola.