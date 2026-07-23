La carretera del Pantano de Puentes ya tiene nuevo firme

Ya han finalizado las obras de renovación de la carretera regional RM-C15, la que conecta el casco urbano de Lorca con el Pantano de Puentes. De hecho, el alcalde de la Ciudad del Sol, Fulgencio Gil Jódar, se personó en la zona este miércoles para comprobar el estado de una infraestructura que se considera estratégica, pues cada año la transitan más de 370.000 vehículos, de los que cerca de un 15% son pesados.

A este respecto, cabe señalar que este proyecto de «renovación integral» de la vía responde a una vieja reivindicación de los vecinos y usuarios habituales de esta carretera, que constituye una conexión clave para numerosas pedanías, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para el citado pantano, «uno de los principales espacios naturales de nuestro municipio», apuntaba ayer el regidor lorquino.

Según explicó el propio Gil Jódar, la renovación del firme ha supuesto una inversión que supera el medio millón de euros –en concreto, 525.213 euros–; desembolso que ha propiciado el agradecimiento del alcalde al Gobierno regional por «su compromiso permanente con Lorca y con la mejora de unas infraestructuras que son fundamentales para garantizar la seguridad de los desplazamientos y favorecer el desarrollo económico y social de nuestro término municipal».

Además, Gil Jódar estuvo acompañado por el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, quien añadió que «invertir en el mantenimiento de nuestras carreteras es invertir en cohesión territorial» y explicó que la actuación se ha desarrollado a lo largo de un tramo de 7,7 kilómetros, entre los puntos kilométricos 8,1 y 15,8.

Cabe recordar que ssta actuación se enmarca en el programa de conservación de la red regional de carreteras que desarrolla el Gobierno de la Región de Murcia con el objetivo de «mantener las vías autonómicas en las mejores condiciones posibles, prolongar su vida útil y garantizar unas comunicaciones más seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos».

En el caso de la RM-C15, las obras han supuesto la rehabilitación del firme mediante tratamientos superficiales con riego asfáltico en los tramos que lo requerían. Asimismo, los trabajos han incluido la instalación de barreras de seguridad en distintos puntos, la limpieza de cunetas y taludes a lo largo de todo el recorrido, el hormigonado de varios tramos del desaguadero y la reposición de la señalización horizontal y vertical.