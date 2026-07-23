Caravaca suma otro paso para abrir su esperada UCI

La sanidad regional dio este jueves un nuevo paso en dos ámbitos muy distintos, pero con un mismo objetivo: reforzar la capacidad de respuesta ante las situaciones más complejas. El Consejo de Gobierno aprobó, por un lado, un convenio que permitirá canalizar la colaboración voluntaria de profesionales de Enfermería en emergencias de Protección Civil y, por otro, una nueva inversión para culminar el equipamiento de la futura Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.

En materia de emergencias, el Ejecutivo autonómico dio luz verde a un convenio con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia que regulará la participación de enfermeros colegiados cuando las circunstancias hagan necesaria su intervención en dispositivos de Protección Civil.

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, explicó que el acuerdo pretende organizar esa colaboración para que pueda desarrollarse de forma coordinada y con todas las garantías. Según indicó, la Comunidad facilitará a los profesionales los equipos de protección, los sistemas de identificación y comunicación, además de la formación básica y avanzada necesaria para intervenir en este tipo de actuaciones.

"La voluntad de ayudar de estos profesionales se convierte en una colaboración organizada, coordinada y segura", destacó López Aragón, quien subrayó que esta fórmula permitirá ampliar la capacidad de respuesta de la Región de Murcia ante situaciones extraordinarias. La participación, insistió, tendrá siempre carácter "voluntario, altruista y solidario".

La portavoz regional Marisa López Aragón, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Israel Sánchez

Más inversión para la UCI de Caravaca

La sesión sirvió igualmente para autorizar una inversión de 370.000 euros destinada al sistema de monitorización centralizada de la futura UCI del Hospital Comarcal del Noroeste. El equipamiento permitirá supervisar de forma continua el estado de los pacientes desde un puesto de control central.

La nueva unidad dispondrá de ocho boxes polivalentes para pacientes adultos en estado crítico o con riesgo vital, incluidos espacios de aislamiento. Todos contarán con entrada de luz natural y una ambientación diseñada para favorecer la recuperación durante el ingreso.

La inversión aprobada se suma a los más de 2,5 millones de euros de fondos propios que el Gobierno regional destina a la creación de esta UCI, una infraestructura largamente reclamada (una década desde su primera aprobación) por vecinos y colectivos del Noroeste para evitar el traslado de pacientes críticos a hospitales situados a casi un centenar de kilómetros.

Aunque las instalaciones ya están construidas, la unidad todavía no funciona plenamente y continúa en fase de dotación tecnológica y de personal. La incorporación del sistema de monitorización constituye uno de los últimos pasos para completar su equipamiento antes de su futura puesta en servicio.

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Nuevo Colegio de Pedagogía

Por otra parte, cabe destacar que el Consejo de Gobierno aprobó también el anteproyecto de ley para la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de la Región de Murcia, un texto que será remitido a la Asamblea Regional para iniciar su tramitación parlamentaria. "Con esta iniciativa damos respuesta a una demanda de unos profesionales que desarrollan una labor cada vez más relevante en ámbitos educativos, sociales, formativos y de orientación. El nuevo colegio les permitirá contar con representación institucional propia y coordinarse en igualdad de condiciones con los colegios que ya existen en otras comunidades autónoma", explicó López Aragón, que aclaró que la colegiación "será voluntaria" y podrán integrarse quienes dispongan de las titulaciones correspondientes.